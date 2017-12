Lörrach Sozialkaufhaus PVD nach Umzug und Umbau wieder geöffnet

Das Second-Hand-Verkauf beim PVD Lörrach hat nach Umzug und Umbau wieder geöffnet. Das Angebot wurde leicht verändert, die Fahrradwerkstatt verlässt das Sozialkaufhaus und ist mittlerweile beim Erich-Reisch-Haus angesiedelt. Derzeit sind von 70 Arbeitsstellen nur 29 besetzt.

Lörrach (tm) Der Second-Hand-Verkauf beim PVD (Produktion, Vertrieb und Dienstleistungen) läuft wieder. Wegen Umbau und Umzug war das Kaufhaus kurze Zeit geschlossen, nun sind die Läden in teilweise neuen Räumen wieder geöffnet. Alle Verkaufsräume sind nach wie vor an der Schwarzwaldstraße.

Während im Hintergrund ein Bagger damit beschäftigt ist, das ehemalige Second-Hand-Kaufhaus abzureißen, um Platz für Wohnbebauung zu schaffen, präsentiert PVD-Leiter Hagen Sichtling die neuen Räume. Die Abteilung für Haushaltswaren ist gut bestückt, dazwischen wartet eine Menge Weihnachtsdekoration zum Sonderpreis noch auf Käufer. Der Kleider- und Textilverkauf ist kleiner geworden, aber immer noch gut sortiert, auch Spielwaren für Kinder sind jede Menge vorhanden. Groß ist auch die Auswahl im Möbellager, das an seinem Standort blieb, und der Umsatz ist hier richtig gut, berichtet Sichtling. Bücher, CDs und manches mehr findet man hier ebenfalls.

Auch die Grüne Gruppe, die Gartenarbeiten und Außengestaltung übernimmt, und das Entrümpelungsteam, das noch brauchbare Möbel abholt, gibt es noch. Nur die Fahrradwerkstatt gibt es für die Öffentlichkeit nicht mehr. Sie ist ins Erich-Reisch-Haus umgezogen, wo sie aber nur noch den Bewohnern zur Verfügung steht.

Derzeit sind von 70 Arbeitsplätzen beim PVD nur 29 besetzt. „Das Jobcenter hat auf dem ersten Arbeitsmarkt so viele Arbeitsplätze, dass es die Leute nicht mehr an uns vermitteln muss. Wer vor zehn Jahren keine Arbeit fand, findet jetzt eine“, berichtet Hagen Sichtling. Das sind oft nur Plätze bei Zeitarbeitsfirmen, und manch einer gibt diese Stelle nach kurzer Zeit wieder auf, aber der eine oder andere bleibt doch in einer regulären Beschäftigung hängen. Andererseits ist der PVD darauf angewiesen, Leute zu bekommen, die die Arbeit machen. Immer wieder kommen Leute, die aufgrund von Einschränkungen keine Chance auf dem regulären Arbeitsmarkt haben, aber etwas arbeiten wollen, weil ihnen zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, berichtet Sichtling.

„Wir bieten hier Arbeitsplätze oberhalb der Behindertenwerkstätten für Menschen, die nicht vermittelbar sind“, erklärt er. Das ist auch wichtig für die Menschen, deren Selbstwertgefühl gestärkt wird, weil sie merken, sie können etwas leisten und werden gebraucht. Im Rahmen einer mit hohem bürokratischem Aufwand verbundenen Integrationsmaßnahme hat der PVD auch noch nicht anerkannte Flüchtlinge beschäftigt. Doch von 30 angebotenen Plätzen wurden nur zehn belegt, die auch noch einen hohen Betreuungsaufwand nötig machten. Mehrfach wurden Flüchtlinge aus der Maßnahme heraus abgeschoben.

(Produktion, Vertrieb und Dienstleistungen) engagiert sich seit Jahren als Zweckbetrieb des AGJ-Fachverbands in der Erzdiözese Freiburg für langzeitarbeitslose Menschen. Ziel ist es, diese zu qualifizieren, zu beschäftigen und mit ihnen im Laufe einer befristeten Beschäftigungsmaßnahme eine neue berufliche Perspektive zu erarbeiten.