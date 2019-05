von Sabine Ehrentreich

Lörrach – Der Soziale Arbeitskreis Lörrach (SAK) feiert sein 50-Jahr-Jubiläum. Er tut dies in einer Zeit der Neuorientierung – nicht zum ersten Mal in der Geschichte der Einrichtung. Da Kinder und Jugendliche, die die wichtigste Zielgruppe bleiben, immer stärker an ihre Schulen gebunden sind, will sich der SAK mehr als bisher für Erwachsene, Familien und Ältere öffnen. Das spiegelt sich wider im Jubiläumsprogramm, das, so Geschäftsführer Jürgen Rausch, eher „untypische Angebote“ versammelt.

Den Auftakt bildet eine Matinee am Sonntag, 12. Mai, im Alten Wasserwerk, wo der SAK seit vielen Jahren seine Heimat hat. Vier Chöre, darunter ein Kinderchor, mit zusammen rund 120 Akteuren werden singen – das soll für die Öffnung stehen, die der SAK anstrebt, und auch ein Dankeschön sein an die Nachbarn. Der Fachtag, der in diesem Jahr im Burghof stattfindet, passt ebenfalls zu dem Prozess, in dem das Team um Jürgen Rausch und der Verein stecken: „Innovation der Sozialen Arbeit“ ist der Titel. Eine weitere Matinee und Festtage Ende September /Anfang Oktober runden die Feiern ab.

Ein halbes Jahrhundert SAK – das greift auf die Anfänge ab 1969 zurück, als es innovative Ideen, aber noch keinen Verein, geschweige denn einen Ort gab. Professor Dieter Walther von der damaligen Pädagogischen Hochschule Lörrach und Studenten begannen jene Arbeit mit Kindern aus benachteiligten Familien, aus der der SAK wuchs – und immer weiter wuchs. Der Glücksfall war eine doppelte Personalie und eine jahrzehntelange Kontinuität. Die Diakone Jürgen Wiesenhütter und Herbert Sitterle bauten den Sozialen Arbeitskreis, unterstützt von vielen Ehrenamtlichen, auf und aus. Zunächst oft genug gegen Widerstände, später unterstützt von der Stadt. Die hatte irgendwann erkannt, was diese Institution leistet. Der erste feste Ort wurde die Alte Feuerwache, heute das Gemeindehaus der Matthäusgemeinde, die zweite das Alte Wasserwerk. Das baute die Abteilung SAK Land & Bau teilweise selbst, die Langzeitarbeitslosen eine Perspektive gibt.

Die Entwicklung von einer sozialen Initiative hin zu einem mittelständischen gemeinnützigen Unternehmen wurde irgendwann, sagt Rausch, „fast ein Selbstläufer“. Bewegung und Veränderung hat den SAK dabei immer begleitet. Heute, sagt der Geschäftsführer, gehe es darum, die Zielgruppen zu erweitern, ein Begegnungsort für alle zu werden. Für Kinder und Jugendliche werde der SAK immer da sein, doch er beobachtet eine „Entfremdung“. Für Schülerinnen und Schüler sei das wunderbare Gelände rund um das historische Wasserwerk „nicht mehr selbstverständlich ihr Ort“, weil sie angesichts ausgedehnterer Unterrichts- und Betreuungszeiten eher an ihre Schule gebunden seien. Das sei noch anders gewesen, sagt Rausch, als er vor sechs Jahren in Lörrach begann.

Der SAK will auf diese Entwicklung mit Konzepten und Angeboten auch an die Schulen reagieren, will außerschulischer Lernort sein. Doch er will auch für andere Gruppen, etwa junge Familien und Ältere, attraktiver werden. Begleitete Workshops flankieren den Weg, der bis zum Jahresende in ein neues Nutzungskonzept münden soll. Dieser Weg ist herausfordernd, räumt Jürgen Rausch ein.

Gilt es doch, die einen zu gewinnen, ohne die anderen zu verlieren – jene Kinder und Jugendlichen nämlich, für die der SAK von der ersten Stunde an da war.