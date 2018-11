von Dora Schöls

Hat die lange Trockenheit den Fluss Wiese, den Fischbestand und die Renaturierungsprojekte der „Wiesionen“ nachhaltig geschädigt? Tote Fische gab es, langfristige Schäden hat die Hitze aber nicht hinterlassen. Auch die „Wiesionen“ haben laut Landratsamt nicht gelitten, sondern den Fluss vor Schlimmerem bewahrt. Das sieht der Angelverein allerdings anders.

Dürre auf den Feldern, Niedrigwasser in den Flüssen und Stress bei den Pflanzen: Dieser Sommer hat mit seinen Rekordtemperaturen Folgen nach sich gezogen. Auf dem Rhein etwa erschwert der niedrige Wasserstand die Schifffahrt. Auch die Lörracher Wiese ist zeitweise zu einem traurigen Rinnsal verkümmert. „Es gibt ganz sicher Schäden“, sagt Georg Lutz, Fachbereichsleiter Umwelt im Landratsamt Lörrach. Manche Zuläufe der Wiese seien vorübergehend komplett ausgetrocknet. Dort, in Nebengewässern wie dem Schlierbach oder dem Angenbach, seien Fische verendet. Wie viele es getroffen hat, kann das Landratsamt nicht genau sagen. Generell sei Hitze für Fische anstrengend, insbesondere für Salmoniden, also Lachs- oder Forellenfische.

Auch der Angelverein Lörrach spricht von weniger Fischen wegen der Hitze. „Wenn es den Fischen ungemütlich wird, ziehen sie weg“, so Heino Oberschelp vom Verein. Die Fischerei eingestellt habe man trotzdem nicht, sondern einfach weniger geangelt.

Allerdings seien geringere Fischzahlen nicht nur in diesen Sommer ein Problem: „Die Wiese ist einfach zu flach“, sagt Oberschelp. Als Kind habe der heute 77-Jährige noch in der Wiese schwimmen gelernt, heute werde der Ertrag der Fischer von Jahr zu Jahr schlechter. Und da der Fluss so flach ist, erwärme er sich bei hohen Temperaturen eben schneller, woraufhin die Wasserqualität etwa durch Algen schlechter werde. Da helfen nach Angaben von Oberschelp auch die Renaturierungsprojekte der „Wiesionen“ nicht: „Das mag ja schön aussehen, aber dem Fischwasser hat das nicht geholfen.“

Das sieht Lutz vom Landratsamt etwas anders. Zwar weist auch er auf die Gefahr sinkender Wasserqualität hin, wenn der Wasserpegel sinkt und sich das Verhältnis von Flusswasser zum Wasser aus den Kläranlagen verändert. Die „Wiesionen“-Projekte hätten dem Fluss aber durch die Hitzeperiode geholfen, etwa durch Beschattungen: „Das Wasser heizt dort weniger auf.“ Strukturreiches Gewässer mit flacheren und tieferen Stellen sei grundsätzlich besser gegen Hitze gewappnet als etwa Kanäle. Die Vertiefungen dienten als Rückzugsbereiche für die Fische.

„Die Wiese selbst ist einigermaßen glimpflich davon gekommen“, meint Lutz. Schäden an den Renaturierungsprojekten der letzten Jahre habe die Trockenheit nicht hinterlassen, so Lutz. Im Gegenteil: „Solche Maßnahmen gehen eher durch Hochwasser kaputt.“ Auch die Kleinorganismen (Makrozoobenthos), die 2014 nahezu komplett vernichtet und dann wieder angesiedelt worden waren, seien zwar zu einem gewissen Grad, aber nicht in katastrophalem Ausmaß geschädigt.

Inzwischen sehe die Wetterprognose für die nächsten Tage so aus, als würde sich der Wasserstand wieder erholen. „Aber das wird dauern, da muss es schon mal ein paar Tage am Stück regnen“, so Lutz. Am Montag lag der Pegel der Wiese in Zell bei etwa 830 Litern Abfluss pro Sekunde. Das liege immer noch unterhalb des üblichen Wertes, normal seien zu dieser Jahreszeit 1000 bis 2000 Liter pro Sekunde. Immerhin: Zu „Krisenzeiten“, also während der Hitzeperiode, waren es nur 400 bis 500 Liter. Im Herbst sei der Wasserstand generell am niedrigsten – aber eben nicht so niedrig wie derzeit.

