von Barbara Ruda

Lörrach – Sechs Filme, Speis und Trank, die lauschige Atmosphäre unter den alten Bäumen und hoffentlich auch Wetterglück: Das junge Team vom Free Cinema lädt mit tatkräftiger Unterstützung des Nellie Nashorn wieder zum „Kino im Hof – mit ohne Dach“ auf den Flachsländer Hof ein. Vom 11. bis 13. Juli und vom 18. bis 20. Juli flimmern dort zum elften Mal Filme über die große Openair-Leinwand.

Cornelius Pilgermayer und seine Kolleginnen und Kollegen vom Free Cinema-Team schauen drauf, dass beim „Kino im Hof“ andere Filme laufen als im normalen Programm. Filme, die an einem lockeren Sommerabend Sinn machen, wie Neuzugang Malte Schuster feststellt. Jeder aus dem Team suche zunächst Filme aus und sichte sie zuhause. Danach wird gemeinsam ausgewählt. Bei der Entscheidungsfindung spielt vor allem eine Rolle, welche Streifen wohl beim Publikum gut ankommen. Eingeschränkt werden die Cineasten bei der Auswahl allerdings durch die Länge der Filme, bei denen sie eine Tendenz zu zwei Stunden plus feststellen. Nach hinten heraus gebe es ein zeitliches Limit, erklärt Cornelius Pilgermayer. Bis 23 Uhr müsse man aus Rücksicht auf die Anwohner den Abbau beendet haben und vom Hof sein. Beim Open Air, wo die Streifen erst in der Dämmerung starten können, müsse man also darauf schauen, dass die Filme nicht zu lange dauern. Vor allem auch, weil noch Zeit für eine Pause sein soll, in der die Zuschauer sich am Free Cinemastand und im Nellie Nashorn mit frischem Popcorn, Snacks und Getränken versorgen können.

Als Festival-Opener wurde der Dokumentarfilm „Free Solo“ über den Free-Solo-Kletterer Alex Honnold ausgewählt, weil er vom Namen her perfekt zum Free Cinema passt. Im Free Cinema-Team geht aber nichts solo. Die Übergänge bei Ab- und Zugängen verschwänden, erzählt Jasmina Mehlin, die selbst noch nicht lange dabei ist. In der Region hat das Free Cinema ein Alleinstellungsmerkmal: Von Jugendlichen selbst verwaltet kann es existieren. Gerne heißt man jederzeit Neue im Team willkommen und sucht zusätzlich für das „Kino im Hof“ Helferinnen und Helfer. Allein um die Leinwand hochzuwuchten brauche es zehn Leute.

Wer mithelfen will, kann sich über die Website oder Instagram melden oder direkt dienstags um 20 Uhr zum Treffen ans Free kommen. Das Festival kann unabhängig stattfinden, weil die Leinwand dem Team gehört und man die Stühle vom Nellie nutzen kann. Deshalb besteht kein großes finanzielles Risiko.

Programm: 11. Juli „Free Solo“, 12. Juli „Landrauschen“, 14. Juli „Ein Gauner & Gentleman“, 18. Juli „Juliet, naked“, 19. Juli „Der Vorname“, 20. Juli „25 km/h“; Einlass jeweils um 19 Uhr, Filmbeginn jeweils um 20.30 Uhr; Eintritt 5 Euro, ohne Platzreservierung