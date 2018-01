Lörrach So wird das zweite Dienstgebäude des Landratsamts aussehen

Großraumbüros mit Rückzugsorten für Besprechungen, großzügige Empfangsbereiche und Zonen für diskrete Gespräche im Publikumsverkehr – so sieht das Raumkonzept für den zweiten Standort des Landratsamts aus, der in der Lörracher Innenstadt neben der Agentur für Arbeit gebaut wird.

Das Freiburger Büro K9 Architekten, das bereits den städtebaulichen Wettbewerb gewonnen hatte, ging nun auch bei der Gestaltung des siebenstöckigen Dienstgebäudes als Sieger hervor. 2021 werden die Sozialbehörden des Kreises in den 20-Millionen-Bau einziehen.

Die Gestalt des neuen Dienstgebäudes, das in Lörrach östlich der Bahn direkt neben der Arbeitsagentur an der Brombacher Straße stehen wird, war am Ende keine Überraschung. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich das Freiburger Büro K9 Architekten beim übergeordneten städtebaulichen Wettbewerb durchgesetzt. Für den übrigen Teil des derzeit noch als Parkplatz genutzten Areals („Weberei Conrad“) war es damals schon um den Entwurf der Wohnanlage gegangen, die von der Städtischen Wohnbau in der von K9 vorgeschlagen Planung verwirklicht wird.

In Sachen Landratsamt sollte der städtebauliche Wettbewerb lediglich die Anordnung auf dem Areal und die Dimensionen des Dienstgebäudes festlegen. Mit einem zweiten Wettbewerb, zu dem die vier Preisträger-Büros der ersten Stufe eingeladen waren, wurden nun die äußere Gestalt und der innere Aufbau geklärt. K9 Architekten setzte sich mit einem Entwurf durch, der nahtlos an den städtebaulichen Wettbewerb anknüpft. An Position, Größe und Fassade hat sich nichts verändert. Zusätzlich überzeugte K9 Architekten mit dem offenen Raumkonzept. „Wir kennen das von unserem eigenen Betrieb“, sagte Marc Lösch von K9 am Freitagmittag bei der Vorstellung der Planung.

Vorgabe war ein Raumprogramm, das im Landratsamt im Rahmen von Workshops ermittelt wurde. Klar war, im neuen Dienstgebäude die sozialen Dienstleistungen des Kreises zu bündeln und somit in die Nachbarschaft des Jobcenters zu bringen. Zusätzlich zu den Sozial-, Familien- und Jugendabteilungen werden auch Beratungsstellen und der Pflegestützpunkt umziehen. Auf 7000 Quadratmetern lassen sich 280 Arbeitsplätze unterbringen.

Landrätin Marion Dammann sprach bei der Präsentation von einem „offenen Haus“, das gleichzeitig auf die Bedürfnisse moderner Arbeitsorganisation und der Digitalisierung zugeschnitten sei. Sozialdezernentin Elke Zimmermann-Fiscella lobte, es würden sich auch die Mitarbeiter wohlfühlen. In einer Betriebsversammlung am Freitagvormittag sei der Entwurf von der Belegschaft positiv aufgenommen worden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht jedes Detail durchgeplant. Die Richtung wird jedoch anhand eines bereits ausformulierten Modellstockwerks klar.

Jede Etage bekommt demnach an der zum Stadtzentrum orientierten Südwestecke eine Empfangszone mit Möglichkeiten für diskrete Gespräche mit den Klienten. Die offenen Arbeitsplätze sind entlang der Fensterfronten platziert, in der Mitte des Gebäudes gruppieren sich um zwei Treppenhäuser Lounges für Dienstbesprechungen. Voraussichtlich im fünften Stockwerk ist eine Cafeteria angedacht, die eine Terrasse haben wird und mit Konferenzräumen zu einem größeren Veranstaltungsraum erweitert werden kann. Am kommenden Mittwoch beschließt der Kreistag die Planung.