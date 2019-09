von Peter Gerigk

Klar, die Langsamkeit und das Entschleunigen steht wieder im Mittelpunkt des Slow-up Basel-Dreiland. Der Lörracher Oberbürgermeister Jörg Lutz hat dabei aber noch mehr im Sinn: Diesmal soll die Veranstaltung, wünscht er sich, bei der Bevölkerung besser ankommen als ihre ersten Ausgaben. Der Slow-up kommt am Sonntag zum sechsten Mal nach Lörrach – diesmal gibt es eine besondere Kunstaktion am Rosenfelspark: Radfahrer können sich an einem Klangprojekt von „Zeiträume Basel – Biennale für neue Musik und Architektur“ beteiligen.

2018 gab es keine gravierenden Probleme am Kurs wie früher im Neumatt-Quartier, erinnert sich Lutz: „Deshalb sind wir glücklich mit dieser Strecke.“ Die Stadtverwaltung verteilt Anwohnerinformationen, an der Strecke wird bereits auf die Großveranstaltung aufmerksam gemacht, damit niemand von Straßensperrungen überrascht wird. Die Stadt wolle positive Akzente setzen. Dazu zählt die Mitwirkung des CVJM Lörrach, der die Singgemeinschaft Lörrach am Festplatz Campus Rosenfels erstmals bei der Verpflegung der Teilnehmer unterstützen wird. Zum Ende der Sommerferien sei dies für die Vereinsmitglieder schwierig, räumte Sibylle Burkart vom CVJM ein. Doch diesmal habe die Stadtverwaltung frühzeitig angefragt, so dass der Verein sich dieser Herausforderung stelle.

Das stelle eine deutliche Aufwertung des kulinarischen Bereichs dar, sagte Lutz, und setze die Idee des Slow-up konkret um, betonte dessen Geschäftsführer Wendel Hilti: „Ein wichtiger Aspekt ist es, dass Vereine sich beteiligen.“ Um Grenzen abzubauen und Menschen aus den drei Nachbarländern zusammenzubringen, sollen die Gemeinden der Bevölkerung etwas bieten. Dazu gehöre, dass Vereine sich beteiligen und ihre Kasse davon profitiert.

Kritik an der Route durch Lörrach gab es mehrmals. Die Schleife weiter auszudehnen, überfordere den Slow-up irgendwann, sagte Lutz und wies darauf hin, dass die Ausgabe Basel-Dreiland die mit Abstand größte der Schweiz sei: „Wir bespielen fast jedes Wochenende den Marktplatz und möchten die Anwohner schonen.“ Die Route sei schön, aber ein Kompromiss. Dank des Konzepts ist Lörrach in der Westschlaufe mit Basel, Riehen, Weil am Rhein, Huningue und Saint-Louis Teil eines 31 Kilometer langen Kurses. Alle drei Schleifen führen zusammen über 70 Kilometer. In Lörrach seien das THW, die Freiwillige Feuerwehr, Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft, Honorar-Helfer und der Gemeindevollzugsdienst beteiligt.

Insgesamt gibt es mehr als 1000 Helfer bei der größten grenzüberschreitenden Mobilitätsveranstaltung in Europa. Lutz verfolgt die Absicht, die formelle Mitgliedschaft der Stadt Lörrach im Slow-up doch noch zu vereinbaren, nachdem der Gemeinderat dies im November 2017 aufgrund des Sparkurses abgelehnt hatte. Die Stadt steuert derweil die selbe Summe bei wie der Mitgliedsbeitrag kostet: 3000 Euro. Daher wolle er den Beitritt erneut vorschlagen. Der grenzüberschreitende Austausch komme sehr gut zur Geltung. Hilti würde das freuen: Ohne Fremdfinanzierung werde es keinen Slow-up mehr geben, betonte er am Montag beim Mediengespräch.

Daher sei es besonders wichtig, dass die Teilnehmer die im Vorjahr eingeführten Vignetten für Teilnehmer kaufen. Obendrein gibt es wieder den reflektierenden Aufkleber gratis dazu. Wie genau das Klangprojekt der „Zeiträume Basel“ am Rosenfelspark aussehen wird, ließen Hilti und Lutz offen. „Es lohnt sich auf jeden Fall für die Teilnehmer, Teil dieses Gesamtkunstwerks zu werden“, sagte Lutz.

Alle Infos zum Slow-up im Internet:

http://www.slowup.ch