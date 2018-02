Lörrach Shisha-Bars: Ein Hauch von Opiumhöhle

Zwar gibt es immer wieder Anwohnerbeschwerden wegen Shisha-Bars, doch sie sind nicht auffälliger als andere Kneipen.

Lörrach – Ein Dutzend Shisha-Bars gibt es mittlerweile in Lörrach, und vor allem für junge Menschen ist es ein normales Freizeitvergnügen, sich zum gemeinsamen Wasserpfeifenrauchen zu treffen. Anwohner solcher Bars berichten jedoch immer wieder von Lärmbelästigungen. Shisha-Bars seien kein größeres Problem als andere Kneipen, sagt die Polizei.

Musiklärm, zugeparkte Gehwege, knallende Autotüren und Kickstarts: Viele Anwohner der Kreuz- und Schützenstraße sind genervt, seit im ehemaligen „Schützen“ im vergangenen November eine Shisha-Bar eröffnet hat. Bis morgens um fünf Uhr ginge es dort teilweise rund.

Ende Januar gab es daher ein Gespräch mit Anwohnern, Vertretern der Verwaltung und dem Betreiber der Bar. Der habe Verbesserungen versprochen, ein eigener Ordnungsdienst sollte patrouillieren. Doch nur einmal habe ein Mitarbeiter die auf dem Gehweg parkenden Autos weggeschickt, sagt eine Anwohnerin. Und einmal, am 6. Februar, habe der Gemeindevollzugsdienst kontrolliert. Aufgrund der freiwilligen Vereinbarungen gebe es bislang noch keine Auflagen, teilt die Stadt auf Anfrage mit.

Mehrfach, berichtet eine Nachbarin, hätten sie auch schon die Polizei gerufen. Die komme aber nicht jedes Mal, verweise auf das Ordnungsamt. Von dort wiederum käme die Information, man solle die Polizei verständigen. „Wir versuchen, diesen Sachen nachzugehen, aber wir müssen priorisieren“, sagt Andreas Nagy, stellvertretender Leiter des Polizeireviers Lörrach. Je nachdem, was die Polizei des nächtens alles beschäftigt, hat eine gemeldete Ruhestörung weniger Priorität. Häufig ist die Ruhestörung vorbei, bis die Polizei kommt, etwa wenn sich Gäste lautstark verabschieden. Wenn die Polizei Verstöße feststelle, melde sie diese direkt an die Gaststättenaufsicht – und umgekehrt: „Wir stehen in engem Kontakt.“ Nagy verweist aber auch auf die Pflicht der Gastwirte, seine Gäste zur Ruhe aufzufordern.

Auf eine Häufung von Problemen rund um Shisha-Bars generell deute nichts hin, sagt Andreas Nagy. Vielmehr auf eine Verlagerung. Als die Bar in der Belchenstraße im Herbst eröffnete, war dort mehr los. Nun sei es die Shisha-Bar im „Schützen“, die nach ihrer Eröffnung im November viele Gäste anlocke. Der Polizist Christian Danksinn hat die Zahlen vom 1. Januar 2017 bis zum 15. Februar 2018 ausgewertet. 60 Einsätze gab es in diesem Zeitraum, darunter 20 wegen Ruhestörung, andere wegen Streitigkeiten, Körperverletzungen, Verstößen gegen den Jugendschutz, aber auch wegen Einbrüchen sowie ein Fall im März, bei dem eine 19-Jährige eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitt. Die Polizei habe mit Shisha-Bars nicht mehr Arbeit als mit anderen, sagt Nagy: „Und es gibt kein grundlegendes Problem mit Shisha-Bars.“

Noch immer haftet Shisha-Bars ein etwas anrüchiger Ruf an, ein Hauch von Opiumhöhle. „Das ist ein Vorurteil, Shisha-Bars sind normale Gaststätten“, sagt Nagy. Vor allem unter jungen Menschen ist es ein großer Trend, gemeinsam eine Wasserpfeife zu schmauchen. Auch das hartnäckige Gerücht, dass in Shisha-Bars andere Drogen konsumiert würden, stimme nicht, sagt Christian Danksinn.

Der Eindruck besteht, dass die Shisha-Bars wie Pilze aus dem Boden sprießen. Tatsächlich gibt es ein Dutzend von ihnen, vor allem im Innenstadtbereich. Diese Entwicklung zu steuern, dazu hat die Stadt keine Handhabe. „Es gibt keine Bedürfnisprüfung. Wenn die baurechtlichen und gaststättenrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Erlaubnis“, teilt Pressesprecher Andreas Fessler mit. Aktuell gibt es laut Fessler einen weiteren Antrag für eine Shisha-Bar.

Ist ein gastronomischer Betrieb nach dem Baurecht zulässig, prüft die Stadt, ob die Kriterien des Landesgaststättengesetzes erfüllt werden. Die Räume müssen geeignet sein, die Sicherheitsauflagen erfüllt. Und um Rauchgasvergiftungen zu vermeiden – wie es sie in Lörrach bislang einmal im März vergangenen Jahres gab – fordert die Stadt den Nachweis einer ausreichenden Lüftung, eines Rauchgasabzuges im Anzündebereich, sowie die Installation von CO-Warnmeldern.

Wie oft es zu Beschwerden kommt, darüber führt die Stadt nicht Buch. Und auch spezielle Kontrollen, etwa zum Jugendschutz oder Sperrzeitverstößen, gibt es nicht, so Fessler: „Seitens der Stadtverwaltung gibt es nur einzelne stichprobenartige Kontrollen im Rahmen von Gaststättenkontrollen.“ Die Polizei kontrolliert Shisha-Bars, wie alle anderen Gaststätten, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, erklärt Nagy: „Wenn wir die Kapazitäten haben, kontrollieren wir auch.“