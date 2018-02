Lörrach Sechs Fasnachtsfeuer lodern ringsherum

Ein Überblick, wo welches Fasnachtsfeuer stattfindet, wo Scheiben zu kaufen sind und Brennholz abgegeben werden kann.

Bald brennen wieder die Fasnachtsfeuer, in Lörrach werden es am Wochenende, 17./18. Februar, sechs sein. Wer bei dem alten Feuerbrauch zusehen oder mitmachen möchte, erfährt in diesem Überblick, wann und wo er überall stattfindet.

Samstag

Brombach: Die Brombacher Feuerwehrabteilung lädt um 18 Uhr zum Treffen beim Rathaus in der Ringstraße ein. Dort beginnt um 18.30 Uhr der Fackelumzug. Kinder und Jugendliche können sich kostenlos Fackeln und Lampions abholen. Der Umzug endet um 19.15 Uhr mit der Entzündung des Feuers auf dem Feuerplatz auf der „alten Schutti". Die Holzscheiben verkauft die Postfiliale Stocker-Lange. Holz für das Fasnachtfeuer nimmt die Feuerwehr am Samstag, 10. Februar, auf dem Feuerplatz entgegen. Es kann nur unbehandeltes Holz und Baumschnitt ohne Wurzeln angenommen werden. Kontaktadresse: Sascha Vollet, Telefon 0174/341 85 22.

Tumringen: In Tumringen führt der Fackelzug um 18.30 Uhr vom Güggelbrunnen aus zur Lucke, wo das Fasnachtsfeuer angezündet wird. Kontaktadresse: Oliver Geyer, Telefon 0171/854 38 89.

Röttelnweiler/Haagen: Das Fasnachtsfeuer brennt wieder an Burg Rötteln. Das Treffen zum Fackelzug ist um 18.30 Uhr in Röttelnweiler. Kontaktadresse: Bernd und Vera Müller, Telefon 07621/878 95.

Sonntag