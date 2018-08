von SK

Baden-Baden/Lörrach (dpa/lsw) Ein ehemaliger Schwimmlehrer, der an verschiedenen Orten mindestens 40 Kinder im Unterricht missbraucht haben soll, muss sich vom 19. September an vor Gericht verantworten. Das teilte das Landgericht Baden-Baden am Mittwoch mit. Einer der Missbrauchsfälle soll sich auch in Lörrach ereignet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 33-Jährigen schweren sexuellen Missbrauch von Kindern in sechs Fällen und sexuellen Missbrauch in 195 Fällen vor. In einigen Fällen beschuldigt sie den Mann aus Baden-Baden außerdem der Nötigung, der Herstellung kinderpornografischen Materials und der Körperverletzung.

