Lörrach Schöpflin-Gelände: Neu planen und bebauen

Der Beteiligungsprozess für das Schöpflin-Gelände beginnt am 21. April. Gute Beispiele werden am Wochenende vorgestellt.

Lörrach (sk) Mit einem Vortrags- und Film-Programm startet das Projekt Fabric auf dem Brombacher Schöpflin-Gelände am kommenden Wochenende in das neue Jahr. Park Fiction aus Hamburg, ExRotaprint aus Berlin, der Lörracher SAK und die Casa Gallina aus Mexico präsentieren am Wochenende ihre Arbeit im Free Cinema, im Alten Wasserwerk und im Kaminzimmer der Villa Schöpflin.

Mit dem Projekt „Fabric – Planung als Plattform“ will die Schöpflin-Stiftung das Gelände am Bahnhof Brombach neu planen und bebauen. In einem Beteiligungs-Prozess können Anwohner und Interessierte vom 21. April an ein halbes Jahr lang eigene Ideen in die Planung einbringen und diskutieren. „Funktionierende Städte und lebendige Orte werden von Vielen erdacht, gemacht und genutzt.

Wir glauben, dass dieses Wissen zum entscheidenden Faktor der Planung werden sollte. Mit der Wunschproduktion für das Gebiet zwischen Hauingen und Brombach versuchen wir genau das zu tun. Wir werden planerisches Neuland betreten“, sagt Projektleiter Christoph Schäfer.

Die Vortrags- und Film-Serie am Wochenende will dieses Vorhaben mit Ideen und guten Beispielen unterfüttern. Im November waren bereits die PlanBude aus Hamburg und Kamiel Klaasse von NL-Architects aus Amsterdam zu Gast. „Durch diese Vorträge ändert sich unser Blickwinkel“, sagt Stifter Hans Schöpflin. „In den Diskussionen wurde deutlich, was für ein Chance das neue Gelände bietet – nicht nur für die Stiftung. Hier könnte eine neue Mitte, das neue Herz von Brombach und Hauingen entstehen“.

Den Aufschlag macht am Donnerstagabend Park Fiction aus Hamburg. Im Free Cinema präsentiert Fabric Margit Czenkis Film über die Entstehung eines Parks, den die Regierung nicht wollte. Mit künstlerischen Mitteln haben Bürger in St. Pauli zunächst unabhängig geplant und sich schließlich auf ganzer Linie durchgesetzt. Heute ist der Park einer der beliebtesten Orte Hamburgs.

Am Freitag geht es im Alten Wasserwerk mit ExRotaprint und dem SAK weiter. Im Berliner Wedding wehrten sich 2005 Handwerksbetriebe und Künstler gegen den Verkauf der von ihnen genutzten Häuser. Die Firma Rotaprint hatte die Häuser schon lange verlassen, nun drohte der Verkauf an einen isländischen Großinvestor. Die Mieter erfanden ein neues, gemeinschaftliches Eigentumsmodell, setzten sich durch und verwalten heute das gesamte Gelände selbst. Obwohl die Mieten sensationell günstig sind, reichen die Einnahmen aus, um das moderne Ensemble Schritt für Schritt denkmalgerecht zu restaurieren und zu modernisieren. Gute Ideen entstehen nicht nur in Metropolen. Das Fabric-Team lernte mit dem SAK Lörrach einen Akteur kennen, „den es so in keiner Großstadt gibt“, schreibt die Schöpflin-Stiftung in einer Pressemitteilung. Geschäftsführer Jürgen Rausch wird berichten, wie es gelingt, eine soziale Institution auch nach Jahrzehnten mit innovativem Geist weiter zu entwickeln. Die Art, wie der SAK das Soziale mit Arbeit und Nachdenken verbindet, habe für Fabric Vorbildcharakter.

Den Abschluss macht am Samstag Osvaldo Sánchez in der Villa Schöpflin. Den international bekannten Kurator verbindet eine lange Freundschaft mit Stifter Hans Schöpflin, der das Projekt inSite bereits seit seinem Beginn begleitet. Es antwortete auf die Schließung der Grenze zwischen Mexiko und den USA mit einem grenzüberschreitenden Kunstfestival. Später verlegte inSite seine Tätigkeit in ein Problemviertel von Mexico City. Unter dem Namen Casa Gallina ist ein Haus entstanden, in dem Künstler mit anderen zusammen neue Werke schaffen.

Donnerstag, 8. Februar, 19 Uhr, Free Cinema: Film „Park Fiction“; Freitag, 9. Februar, 19 Uhr, Altes Wasserwerk: Vortrag über „ExRotaprint“ und Diskussion mit Jürgen Rausch, SAK; Samstag, 10. Februar, 19 Uhr, Villa Schöpflin: inSite/Casa Gallina.