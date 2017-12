Lörrach "Say Cheese": Warum Fondue in Lörrach (vorübergehend) in aller Munde ist

"Say Cheese": Warum Fondue in Lörrach (vorübergehend) in aller Munde ist

So war’s bei der Eröffnung des Pop-up-Restaurants von Sternekoch Nicolai Wiedmer in einer leer stehenden Lörracher Villa.

Zwei Monate lang ist eine sonst leer stehende Villa aus der Gründerzeit auf dem Hünerberg in aller Munde. Zum an Weihnachten vielerorts scheinenden Stern von Bethlehem ist noch ein (Michelin-)Stern in Lörrach aufgegangen: Der frisch mit dieser Auszeichnung dekorierte junge Koch Nicolai Wiedmer öffnete darin am Donnerstag mit seiner Schwester Larissa Wiedmer, seinem Vater Rainer Wiedmer und Danny Naynaber ein Pop-up-Restaurant, in dem nur Käsefondue auf der Speisekarte steht. Wir waren dabei.

Der Ort: Allen, die die denkmalgeschützte Villa am Hünerbergweg 7 nicht kennen, sei geraten, aus der Stadt der Beschilderung zum Hotel Villa Elben zu folgen und kurz davor nicht rechts abzubiegen, sondern links einzukehren. Von der Straße aus fällt der mit Kerzen dekorierte Weihnachtsbaum ins Auge. Was aussieht, wie ein Privatgrundstück, ist auch eines. Rechts entlang und klingeln. Bei Iris Karkowsky. Einen anderen Knopf gibt es sowieso nicht. Hier ist das „Say Cheese“.

Das Ambiente: Es gibt jeweils einen Raum für Damen, für Herren – und ein Ballett-Studio. So heißen die Zimmer, in denen für 50 bis 60 Gäste serviert wird. Damals gab es eben Herren- und Damenzimmer, wahrscheinlich, weil da noch geraucht wurde. Dann zog die Ballettschule ein, nach ihr wurde der dritte Raum benannt. Ein Schild über der Tür und ein großer Spiegel an der Wand weisen auf ihn hin.

Statt Stangen, an denen Ballerinas sich strecken, stehen darin nun Tische und Stühle, von denen einige eine lange Geschichte haben, auf dem Parkettboden: Sie sind vom Gasthaus Mättle in Tumringen. Die Wohnbau Lörrach baut dort auf historischem Grund und stellt den temporären Käsefonduekochern das Inventar zur Verfügung. Es trägt zur Gemütlichkeit in den stilvoll gestalteten Gasträumen mit gedämpftem Licht bei. Die Gardinen hingen schon, als Nicolai Wiedmer von seinem Michelin-Stern allenfalls geträumt hat. Die Gastgeber haben nicht viel verändert. Nur die Küche mussten sie neu streichen, um die Konzession zu bekommen.

Im Obergeschoss gibt es sogar eine kleine Lounge. Die liebevoll dekorierte Treppe führt dorthin, wo der Gast es sich gemütlich machen und in Möbelkatalogen blättern kann. Vorsicht vor den Preislisten: Beim Blick darauf könnte man sich am Aperitif verschlucken, wenn man sie mit der Speisekarte verwechselt.