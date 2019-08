von ansgar Taschinski

Herr Klink, was macht „Wir machen Platz“ besonders?

Ein Alleinstellungsmerkmal ist mit Sicherheit die Plattform, die den Menschen geboten wird, um selbst aktiv zu werden. Wer gewisse Spielregeln einhält, bekommt die Möglichkeit, spontan dabei mit Infrastruktur und Tipps unterstützt zu werden. Der Bahnhofsplatz steht dabei symbolisch für die ganze Stadt und soll zeigen, dass man seinen kulturellen Lebensraum selbst gestalten kann.

Welche Herausforderungen gab es in der bisherigen Planung?

Es ist nicht immer ganz einfach, Gruppen oder einzelne Akteure zu finden und diese dann auch soweit anzuschieben. Manchmal muss mehrmals nachgehakt werden, bis endlich eine Zusage kommt. Wir bieten eine Plattform und die Infrastruktur und unterstützen bei den Vorhaben mit Know-How, so gut wir können.

Dennoch müssen die Akteure immer eine gewisse Eigeninitiative mitbringen, damit etwas auch verwirklicht werden kann. Das bedeutet zum Teil auch, zu akzeptieren, wenn mal etwas nicht so klappt oder wenn weniger Gruppen für ein bestimmtes Vorhaben anbeißen. Wir würden uns zudem wünschen, dass noch viel mehr Gruppen eigene Anfragen stellen. Der gesamte Aktionszeitraum bietet da wirklich sehr viel Spielraum.

Welche Ideen wurden bislang vorgeschlagen und konnte alles davon umgesetzt werden?

Gerade musikalisch haben die Projekte „Female Voices“ und „Musique du monde“ bestens gezeigt, wie Bürgerbeteiligung funktionieren kann. Durch Ideen von verschiedenen Musikerinnen und Musikern haben diese Projekte Form angenommen und ließen die Akteure ihr eigenes Programm gestalten. Das ist es, was es ausmacht, eben kein stur gebuchtes Programm, sondern eines, das von den Menschen selbst gestaltet wird. Eine Begleitung war hier dennoch wichtig, um den Rahmen zu geben. Beim Bereich Theaterperformance erhofften wir uns anfangs mehr Gruppen, allerdings haben wir diesen Abend dann einfach mit der Anfrage zweier DJ‘s gefüllt – auch diese Spontanität macht „Wir machen Platz!“ aus.

Jemand hatte die Idee, den Platz mit einem großflächigen Netz aus Regenschirmen zu bespannen. Da kamen wir dann personell und mit dem Material an unsere Grenzen. Immerhin haben wir dies am vorletzten Aktionsabend zu Teilen noch realisiert und können damit 2020 vielleicht einen neuen Anlauf wagen.

Was ist noch zu erwarten?

Am Samstag tritt Dancejam Lörrach mit 30 bis 40 Tänzerinnen und Tänzern auf. Eine Woche später, am 10. August, wird es ein Konzert von Inner Core geben. Am vierten September ist zudem ein Picknick unter dem Motto „Kochen über den Tellerrand“ geplant und am siebten September wird es einen Motorsportparcours für Kinder und Jugendliche geben.

Die übrigen Tage sind allesamt noch frei für Ideen jeglicher Art. Anfragen können weiterhin an Anne Eberhardt vom Fachbereich Stadtentwicklung gestellt werden, um die Bühne und Strom zur Verfügung zu stellen. Wir vom SAK unterstützen die Vorhaben gerne.

Sind Sie zufrieden mit der bisherigen Resonanz?

Absolut. Die Besucherzahlen sind im Vergleich zum vergangenen Jahr nochmals ordentlich in die Höhe gestiegen. Es macht einfach Freude, wenn man nach einem fünfstündigen Programm in viele glückliche Gesichter, sowohl von Besucherinnen und Besuchern als auch von Akteurinnen und Akteuren blicken kann.

Interessierte können sich an Anne Eberhardt, Fachbereich Stadtentwicklung, wenden: a.eberhardt@loerrach.de, Tel. 07621 415 507. Das Programm finden Sie auch unter: www.loerrach.de/wir-machen-platz Sam