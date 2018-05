Lörrach SAK: Sich auf der Bühne frei fühlen

Großer Schultanzwettbewerb im Alten Wasserwerk mit mehr als 100 jungen Teilnehmern.

Der Tanzlehrer und Choreograf Mentor Shalijani möchte Jugendliche durch Tanz zusammenbringen und wünscht sich, dass durch den Wettbewerb Freundschaften entstehen. Eine gute Gelegenheit dazu hat sich beim zehnten School Dance Contest im Alten Wasserwerk geboten. Dort traten mehr als 100 Teilnehmer (39 Einzeltänzer und 20 Gruppen) von Schulen aus Lörrach und der Umgebung gegeneinander an.

Die Botschaft, die Shalijani den jungen Tänzern vermitteln möchte, ist, dass es nicht nur ums Gewinnen gehe, sondern auch Versagen okay sei. „Als Tänzer muss man auch bereit sein, wieder aufzustehen. Es bedarf Zeit, Schmerz und Kraft.“ Er wünsche sich aber, dass der Spaß an erster Stelle steht. „Der SAK möchte mit diesem Wettbewerb eine Plattform bieten, bei der sich Jugendliche präsentieren können“, schilderte Richard Jung, der Abteilungsleiter Jugend vom SAK. Außerdem solle das Publikum mitgezogen werden, um ein geselliges Erlebnis zu erzeugen. Die Veranstaltung sei sehr besonders für die Tänzer: „Das gemeinsame Erlebnis schweißt zusammen.“

Die Tänzerinnen Mathilda (elf) und Marlene (zehn), die mit ihrer Tanzgruppe Neon Steps am Wettbewerb teilnahmen, erzählten, dass das Tanzen ihnen „mega viel Spaß“ bereite und sie sich auf der Bühne „einfach frei“ fühlten. Sie tanzen seit zwei Jahren Breakdance und Hip-Hop in einer Gruppe in Binzgen, die das Tanzwerk Dreiländereck anbietet. Titelverteidigerin Mia Shalijani (9), die Tochter von Mentor Shalijani, sagte, Tanzen sei ihr Leben.

Veranstalter des Wettbewerbs waren Mentor Shalijani, seine Tanzschule Tanzwerk Dreiländereck und der SAK. Die Jury bestand aus Ersen Shalijani und Ines Armbruster, die von der Body Language Crew und dem Tanzwerk Dreiländereck sind, sowie Diamant Kikaj (Tornado Kidz). Für die Break Beats – die Musik, auf die die Tänzer tanzten – sorgte Jimmy Nguyen (Body Language Crew), der als DJ auflegte. Um die Spannung zu erhöhen, wurden die Gruppen und Einzeltänzer, die gegeneinander tanzten, ausgelost.

Die jungen Tänzer zeigten ihr Können vor der Jury und dem begeisterten Publikum bei sogenannten Battles (Wettbewerben). Viele der Schüler sind Teilnehmer der Tanz AG der Body Language Crew oder Tanzschüler des Tanzwerks Dreiländerecks. Die besten Tänzer der Battles kamen in die nächste Runde. Die Gewinner erhielten gesponserte Sachpreise und dürfen am 2. Juni beim Open Air im SAK auftreten.

Die Besucher konnten förmlich spüren, wie viel Spaß die Schüler beim Tanzen hatten. Bei ihnen stand dabei deutlich erkennbar der Spaß im Vordergrund. Was auch Mentor Shalijani Spaß bereitete. Denn so ist sein Wunsch, was den Wettbewerb angeht, in Erfüllung gegangen.