Lörrach Rekordzahlen: Die Velobörse brummt wie nie

Nach Einschätzung der Organisatoren waren noch nie so viele gebrauchte Drahtesel im Angebot. IG Velo bietet 30 Helfer auf

Lörrach (rud) Vom sehr günstigen Stadtfahrrad bis zum gebrauchten E-Bike – so viele Drahtesel wie bei der Velobörse am Samstag wurden auf dem Meeraner Platz noch nie zum Verkauf angeboten. So lautete zumindest die Einschätzung erfahrener Helfer der IG Velo, die auch Organisator Stephan Hundertmark teilte. 30 Helfer waren im und um den abgesperrten Bereich herum im Einsatz, und die Polizei informierte auch wieder an einem Stand über Fahrradsicherheit.

Mehr Velos hätte man kaum unterbringen können, so eng an eng standen sie, als um 10.30 Uhr die Absperrung geöffnet wurde und die großen und kleinen Interessenten auf den Meeraner Platz strömten – eine logistische Leistung der Helfer. Schnell herrschte ein kunterbuntes Gewimmel von Fahrrädern und Menschen. Manch eine Käuferin, manch ein Käufer stürzte sich gleich auf das von außerhalb schon angepeilte Lieblingsstück und ließ es nicht mehr los.

Zentimeter für Zentimeter musste es durch das Gedränge Richtung der beiden Verkaufsstände der IG Velo geschoben werden. Zehn Prozent des Preises behielt diese erneut für ihre Dienste. Bei der Annahme notierte man übrigens die Rahmennummer als Teil des späteren Kaufvertrags. Die Liste der Nummern wird an die Polizei weitergegeben und dort später überprüft. „Sonst könnte unsere Börse zu leicht ausgenutzt werden, um gestohlene Fahrräder loszuwerden“, erklärte Hundertmark.

Wie sich die Preise auf dem Gebrauchtfahrradmarkt entwickeln, konnte er nicht sagen. „Wir sind ja praktisch bloß die Vermittler, zwei bis drei unserer Leute geben Tipps bei der Preisfindung.“ Ein Klappfahrrad mit deutlichen Gebrauchsspuren werde wohl kaum zum gewünschten Preis von 110 Euro weggehen, schätzte er. Wenn dagegen das seltene schwarze Armeefahrrad einen Liebhaber fände, könne der Verkäufer sicherlich die anvisierten 500 Euro dafür erlösen.

Kinderräder waren schon ab 20 Euro im Angebot, was eine attraktive Möglichkeiten auch für nicht so betuchte Familien ist. Denn Kinder entwachsen nicht nur der Kleidung, sondern genauso schnell auch den Drahteseln. Wer einen Blick fürs Detail hatte, konnte Besonderheiten wie einen Ledersattel mit mehreren dicken Federn entdecken. Bequemer als auf ihm kann man wohl nicht radeln.

Insgesamt sei die Velobörse eine gute Gelegenheit, das Fahrrad, das wegen eines Neukaufs schon länger im Keller abgestellt war, herauszuholen und einer neuen Nutzung zuzuführen, meinte Stephan Hundertmark. Auf der anderen Seite denke beim Kauf nicht unbedingt jeder nur an den Preis. Manche Leute suchten kein Schnäppchen, sondern wollten zum Beispiel ein gebrauchtes Fahrrad haben, weil sie es häufig im Freien stehen lassen müssen.