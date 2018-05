Der Hieber-Markt in Lörrach erhält die Auszeichnung von „Lebensmittel Praxis“ und „Meine Familie & ich“ bereits zum dritten Mal.

Im April dieses Jahres ist Hieber Lörrach in der Kategorie „Selbständige Händler über 2000 Quadratmetern“ zum Supermarkt des Jahres 2018 gekürt worden. Wie Dieter Hieber am Mittwoch beim Pressegespräch erklärte, sei die vom Fachmagazin im Lebensmitteleinzelhandel „Lebensmittel Praxis“ gemeinsam mit „Meine Familie & ich“ ausgerichtete Auszeichnung eine der wichtigsten in der Branche, denn er zeichne gleichermaßen das Betreiberkonzept, die Präsentation und die Vielfalt der Waren sowie die Mitarbeiterleistung aus.

Es gebe viele Bewerber und hohe Hürden, so der Firmenchef weiter. Unter anderem komme zwei Mal eine Fachjury unangemeldet und inkognito in den Markt, um die eingereichten Informations- und Bildmaterialen bis ins Detail auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Als weiteres Kriterium dient eine umfangreiche Verbraucherbefragung in den nominierten Märkten. Es handele sich also um einen Preis, der Substanz habe.Zur Feier der Auszeichnung hat man nun das Supermann- mit dem Firmenlogo kombiniert. „Unsere Superkraft ist die Freundlichkeit“ – da sind sich Dieter Hieber und die Marktleiter John Eble und seine Interims-Vorgängerin Silvia Archilles einig. Der Standort Lörrach hat die Trophäe nun zum dritten Mal erhalten und ist damit Rekordhalter. Bisher konnte nämlich kein anderer deutscher Lebensmitteleinzelhändler über den Titel „Supermarkt des Jahres“ so oft jubeln. Aktuell sind hier 196 Mitarbeiter beschäftigt. In den kommenden Wochen wird das mit Aktionen wie Live-Cooking mit Karli Di Leo im Markt, Verkostungen, der Präsentation von verzehrfertigen Insekten und einem großen Fest gefeiert.

Beim Blick in die Zukunft sprach Hieber von einem „gesunden Wachstum von Kirchturmspitze zu Kirchturmspitze“. Der Handel sei immer Wandel und werde immer Wandel sein. Deshalb müsse man hellwach sein, immer am Ball bleiben und Neues ausprobieren. Als große Herausforderung bezeichnete er, hier in der florierenden Region in Grenznähe mit nahezu Vollbeschäftigung neue Mitarbeiter und Wohnungen für sie zu finden. „Das Problem haben alle großen Arbeitgeber. Da brauchen wir dringend eine Lösung.“