von sk

Sport und Regio-Messe Lörrach – diese Partnerschaft hat für Thomas Platzer und Natalia Golovina eine vielversprechende Zukunft. „Wir wollen den Sportklubs in den kommenden Jahren die Plattform bieten, sich einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren“, betonen die Messe-Geschäftsführer. Sport habe einen großen Stellenwert in der Gesellschaft und vermittle wichtige Werte, verbinde Generationen, Kulturen und fördere Gemeinsamkeit.

Die Messe in der Großen Kreisstadt soll nach den Vorstellungen Platzers und Golovinas ein publikumswirksames Schaufenster auch für den heimischen Sport werden. Dies bereits bei der nächsten Ausgabe (14. bis 22. März 2020), und zwar bei einer Ehrenamtsveranstaltung am 14./15. März 2020, teilen sie mit. Bei der Ausgabe in diesem März stieß die lokale Sportszene bei den Besuchern der Messe auf großes Interesse. Vor allem Ringervereine nutzten den Auftritt, um sich beim „Tag des Ringens“, den Dirk Pfunder (WKG Weitenau-Wieslet) initiierte, der breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Auch der Stand der Sportstiftung Südbaden wurde bestens frequentiert. Das soll ausgebaut werden.

„Uns schwebt ein Sport-Treffpunkt vor, wo sich heimische Klubs präsentieren. Das könnte bereits im nächsten Jahr klappen“, schreiben die Messe-Macher. Demnach denken Golovina und Platzer vor allem an sogenannte Randsportarten, die in der Publikumsgunst nicht so weit oben stehen wie Fußball. Bei der Regio-Messe im kommenden Jahr wird es bei einem Ehrenamts-Event in der Halle 11 ein Treffen der Sportvereine geben. Zusagen und Absichtserklärungen von Sportvereinen für dieses Schau- und Aktions-Wochenende sind ihnen zufolge bereits eingegangen, und zwar von der WKG Weitenau-Wieslet (Ringen), dem RSV Weil (Rollhockey), Tangoverein Schopfheim, der Kindersportschule Lörrach, dem ESV Weil (Tischtennis), Neuenburg Atomics (Baseball) und dem DLRG-Ortsverband Weil am Rhein. „Jeder Sportverein ist willkommen“, betont Platzer.

Infoabend für Sportvereine am Mittwoch, 18. September, 18 Uhr, im Impulsiv. Wer vorab Informationen benötigt, kann sich direkt an die Messe wenden unter Telefon 07621/9 40 92 80 oder per E-Mail an info@messe-loerrach.de.