Lörrach Regio-Messe: Zwischen Tracht und Technik

Beim Rundgang über das Messegelände zeigen sich in 13 Hallen rasch wechselnde Eindrücke.

Lörrach – Seit Samstag hat die 35. Regio-Messe im Grütt ihre Tore geöffnet. Mit Tausenden Besuchern hat Mitarbeiterin Barbara Ruda am ersten Tag 13 Hallen durchschritten und dabei wie beim Blick in ein Kaleidoskop rasch wechselnde Eindrücke erlebt.

Vorbereitung: Aufgrund der langen Wege empfehlen sich bequeme Schuhe. Auf eine vorherige Reinigung kann man getrost verzichten, dienen sich doch eifrige Verkäufer als Putzer an. Gleiches gilt für die Brille. Ein Messebesuch ohne Probiererle ist möglich, aber sinnlos. Möchte man bei Sekt, Wein oder Likör nicht nein sagen, sorgt der vorausschauende Besucher für eine gute Grundlage.

Aufgrund der langen Wege empfehlen sich bequeme Schuhe. Auf eine vorherige Reinigung kann man getrost verzichten, dienen sich doch eifrige Verkäufer als Putzer an. Gleiches gilt für die Brille. Ein Messebesuch ohne Probiererle ist möglich, aber sinnlos. Möchte man bei Sekt, Wein oder Likör nicht nein sagen, sorgt der vorausschauende Besucher für eine gute Grundlage. Regionalität: Eines der Zauberworte des Erfolgs der Messe ist Regionalität – auch für den Bereich Tourismus und Erholung gilt das. Warum also in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt? Das Murgtal, Augusta Raurica, Kandern, die Aqualon-Thermen in Bad Säckingen oder die Stadt Lörrach zeigen, was sie zu bieten haben – von Rollkutschenausfahrten bis zum güldenen Römerhelm. Ein Großteil der Aussteller in den Bereichen Bauen, Sanieren, Energietechnik stammt ebenso aus dem Nahbereich. Im Bauernmarkt darf’s ein Gulasch aus Lörracher Tofu sein oder ein Pain epice aus dem Elsass.

Eine Mischung aus Frühstücksbrot und Kuchen, erklärt die charmante Dame und kredenzt Würfel vom saftig-dunkelbraunen Laib: Apfel-Zimt, Schoko-Kirsch oder Rum – eines klingt verführerischer als das andere. Ob das nach einer Woche immer noch so gut schmecke, fragt ein Mann halblaut. „Das wird bei uns keinesfalls älter als bis morgen“, schneidet ihm seine Frau das Wort ab. Im Naturenergie-Kochstudio steht Anna Rausch vom Projekt „Die Familien-Werkstatt“ aus Schallstadt am Herd. Die Kinder Mathis und Ronja assistieren ihr bei Krautfleckerln mit getrockneten Sauerkirschen und Parmesancrunch. „Wir setzen auf traditionelle Produkte – regional und saisonal“, erklärt die Köchin.

Heimat und Tracht: Am Informationsstand des Bundes Heimat und Volksleben das Interesse an der Tracht zu wecken ist in diesem Jahr die Sache des Markgräfler Trachtenvereins. Und der bringt frischen Wind in den Auftritt. „Mit meiner Truppe wollte ich keine Schaufensterpuppen bewachen“, stellt Michi Lindemer selbstbewusst fest. Er machte Nägel mit Köpfen und beantragte Fördergelder für eine Fotobox. Am frühen Nachmittag hatten sich darin bereits 30 Besucher in Tracht ablichten gelassen.

Am Informationsstand des Bundes Heimat und Volksleben das Interesse an der Tracht zu wecken ist in diesem Jahr die Sache des Markgräfler Trachtenvereins. Und der bringt frischen Wind in den Auftritt. „Mit meiner Truppe wollte ich keine Schaufensterpuppen bewachen“, stellt Michi Lindemer selbstbewusst fest. Er machte Nägel mit Köpfen und beantragte Fördergelder für eine Fotobox. Am frühen Nachmittag hatten sich darin bereits 30 Besucher in Tracht ablichten gelassen. Smart und innovativ: Mit der von Energiedienst für Lörrach produzierten „Smart City App“ kann man pro 10 000 Schritte Punkte sammeln und für ein soziales Projekt spenden. Beim Messerundgang kommt diese Anzahl zwar nicht ganz zusammen, doch gibt es für die Regio extra eine kleine Tour mit drei Punkten, die man anlaufen muss. Groß und Klein lässt sich in derselben Halle vom Humanoiden-Roboter der DHBW in den Bann ziehen. An ihm lernen die Studenten von Jan Michael Olaf das Programmieren. Bei der Regio-Messe muss man englisch mit dem Kleinen sprechen. „You can call me Nao“, antwortet er/es auf des Professors Frage „What’s your name?“ Und als der kurz darauf Nao auf dem Kopf krault schüttelt der Roboter sich, als ob er gerade gekitzelt worden wäre. „Darf ich ein Selfie mit ihm machen?“, fragt schüchtern ein Mädchen.

Mit der von Energiedienst für Lörrach produzierten „Smart City App“ kann man pro 10 000 Schritte Punkte sammeln und für ein soziales Projekt spenden. Beim Messerundgang kommt diese Anzahl zwar nicht ganz zusammen, doch gibt es für die Regio extra eine kleine Tour mit drei Punkten, die man anlaufen muss. Groß und Klein lässt sich in derselben Halle vom Humanoiden-Roboter der DHBW in den Bann ziehen. An ihm lernen die Studenten von Jan Michael Olaf das Programmieren. Bei der Regio-Messe muss man englisch mit dem Kleinen sprechen. „You can call me Nao“, antwortet er/es auf des Professors Frage „What’s your name?“ Und als der kurz darauf Nao auf dem Kopf krault schüttelt der Roboter sich, als ob er gerade gekitzelt worden wäre. „Darf ich ein Selfie mit ihm machen?“, fragt schüchtern ein Mädchen. Und sonst noch: Zu den Kuriositäten der Regio-Messe gehört, dass zwischen einem Schaukelstuhl und der in allen Kinofilmen obligatorischen Schreibtischlampe aus Messing und grünem Glas nebenan ein Dienstleister Aufräumcoaching und Ordnungsberatung anbietet. Jede Menge kleine Helfer für Schönheit, Wellness und Haushalt werden vorgeführt. Herby, der stärkste Dampfsauger der Welt zum Beispiel, ein Stick zur effektiven Gesichtshaar-Entfernung, ein Gerät zum Knetmassagen-Workout oder ein Hobel für multitask-fähige Männer, die mit einer Hand Rohkost schneiden und mit der anderen eine Whatsapp-Nachricht schreiben können.

Das erste Wochenende

Bildergalerie im Internet:

Mit „sehr gut“ bewertete Thomas Platzer, technischer Geschäftsführer, das erste Wochenende der Regio-Messe. Der Eröffnungstag sei der beste Samstag gewesen, seit er bei der Regio-Messe ist – und das sind immerhin elf Jahre. Auch mit dem Sonntag zeigte sich der Messe-Chef sehr zufrieden. Guten Zulauf fand etwa auch die Halle 12 mit den Sonderschauen, das sei im vergangenen Jahr noch nicht so gewesen. Er habe, sagt Platzer, mit so einem guten Zuspruch bei doch recht widrigen Wetterverhältnissen nicht unbedingt gerechnet. Gelitten hat unter Regen und Schnee allerdings die Oldierama, vor allem am Sonntag.