von Kathrin Ganter

Lörrach – Erstmals beteiligt sich Lörrach mit einem eigenen Programm an den „Internationalen Wochen gegen Rassismus“, und zwar vom 11. bis zum 24. März. Viele der Veranstaltungen finden bereits regelmäßig statt, andere bieten neue Einblicke. Dabei wird der Fokus nicht auf inhaltsschwere Diskussionen gelegt, sondern darauf, sich zu begegnen, sich auszutauschen, sich kennenzulernen.

Die Fragen, woher Rassismus kommt, welche Dimensionen er hat, wie tief er in der Gesellschaft verwurzelt ist, werden kaum gestellt beim Lörracher Programm für die „Internationalen Wochen gegen Rassismus“. Am 16. März veranstaltet Amnesty International in der Buchhandlung Osiander einen Abend zum Thema „Rassismus erkennen – Farbe bekennen“, Fairnetzt lädt am 22. März ins Nellie Nashorn zu einem Argumentationstraining gegen rechte Sprüche. Ansonsten gibt es viel Tanz und Musik, Kultur und Feste. Verschiedene religiöse Gemeinden bieten Gottesdienste mit thematischen Schwerpunkten an, die Fatih-Moschee in der Schwarzwaldstraße öffnet am 17. März ihre Türen.

Die Wochen gegen Rassismus wurden in Deutschland 2004 vom Interkulturellen Rat ins Leben gerufen, seit 2016 koordiniert die Stiftung gegen Rassismus die bundesweiten Aktionen. Erinnert werden soll an den 21. März 1960, an dem rund 20 000 Menschen friedlich im südafrikanischen Sharpeville gegen Rassismus und Diskriminierung demonstrierten – die Polizei erschoss auf Geheiß des Regimes beim „Massaker von Sharpeville“ mindestens 69 Menschen.

In Lörrach beteiligt sich die Stadt erstmals mit einem eigenen Programm. Es diene vor allem dazu, Räume zur Begegnung zu schaffen, sagte Sonja Raupp, stellvertretende Fachbereichsleiterin Kultur, bei der Vorstellung des Programms am Dienstag. 26 Gruppen und Initiativen sind beteiligt; vom Interkulturellen Fest zur Eröffnung am 13. März in der Alten Feuerwache bis zur ebenfalls dort stattfindenden letzten Veranstaltung „70 Jahre Menschenrechte“ stehen 28 Programmpunkte auf der Agenda. Viele davon, wie „Lörrach kocht über den Tellerrand“ oder das Sprachen-Café im Nellie, finden regelmäßig statt, rücken aber durch die geballten Aktionswochen wieder einmal stärker in den Blickpunkt. Die Stadtbibliothek stellt eine Auswahl internationaler Literatur zusammen.

Organisatorin Sonja Raupp und Oberbürgermeister Jörg Lutz freuen sich über das bunte Programm. Insgesamt gelinge das Zusammenleben im multinationalen Lörrach sehr gut, sagte Lutz. Die Veranstaltungen spiegelten das breite Spektrum und luden zu einem spielerischen Zusammenleben ein. Er erhofft sich, dass die Veranstaltungen Begegnungen ermöglichen und Strukturen aufbrechen.

Flyer mit dem vollständigen Programm gibt es im Rathaus, bei den teilnehmenden Organisationen und im Internet:

http://www.loerrach.de/Wochen-gegen-Rassismus