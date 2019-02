von Daniel Gramespacher

Lörrach – Bis Radfahrer auf Schnellwegen im Landkreis schneller vorankommen, ist der Weg noch weit. Grundsätzlich sind aber die Strecken Lörrach-Schopfheim und Weil am Rhein-Efringen-Kirchen für Radschnellverbindungen (RSV) geeignet. Zu diesem Ergebnis kommt eine Machbarkeitsstudie, deren Ergebnisse der Umweltausschuss einstimmig dem Kreistag zum Beschluss empfiehlt. Ein Radschnellweg am Hochrhein, der ebenfalls geprüft wurde, soll erst vorangetrieben werden, wenn Unsicherheiten in der Ortsdurchfahrt Grenzach-Wyhlen geklärt sind.

Hintergrund: Im Radverkehrskonzept, das der Lörracher Kreistag 2013 beschlossen hat, sind neun Pendlerrouten definiert. Deren Umsetzung hat oberste Priorität. Bei den wichtigsten drei – von Lörrach bis Zell im Wiesental (RSV 1), von Grenzach-Wyhlen bis Schwörstadt (RSV 2) und von Weil am Rhein bis Schliengen (RSV 3) – sieht die Verwaltung großes Potenzial, dass Pendler mit Arbeitsplatz Basel aufs Rad umsteigen.

Deshalb gab sie im Sommer 2017 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag. Diese sollte untersuchen, inwieweit diese Strecken für Radschnellverbindungen (siehe Info) geeignet und welche Maßnahmen dafür erforderlich sind. Die Vorlage der Ergebnisse verzögerte sich wegen Einzelgesprächen mit den betroffenen Kommunen. Diese stünden alle hinter dem Vorhaben, sagte der Erste Landesbeamte Ulrich Hoehler im Ausschuss.

Ergebnisse der Studie: Sabrina Perlitius vom beauftragten Planungsbüro in Hannover präsentierte am Mittwoch die Ergebnisse:

Die RSV 1 hat hohes Potenzial, vor allem zwischen Lörrach und Steinen (2050 bis 7800 Radfahrer pro Tag) und in Schopfheim (2400). Sie erfüllt auf 83 Prozent der Strecke die Qualitätsstandards des Landes, von Lörrach bis Schopfheim auf 78 Prozent. Sie kommt laut Studie auf einen Nutzen-Kosten-Faktor von 2,38 (Gesamtstrecke) und 2,48 (Lörrach-Schopfheim) und sollte daher mit höchster Priorität vorangetrieben werden.

Die RSV 2 hat in Grenzach-Wyhlen (2150 bis 2350 Radfahrer pro Tag) und in Rheinfelden (2200) zwar hohes Potenzial. Sie erreicht bei 67 Prozent (Gesamt) und 81 Prozent (Grenzach-Rheinfelden) die Qualitätsstandards. Der Kosten-Nutzen-Wert liegt bei 0,45 beziehungsweise 0,82 (Grenzach-Rheinfelden). Solange die Umsetzung in der Ortsdurchfahrt Grenzach-Wyhlen unsicher ist, empfiehlt die Studie, diese RSV zurückzustellen. Die Landesstandards werden auf 68 Prozent (Gesamtstrecke) oder 72 Prozent (Weil-Efringen-Kirchen) erreicht. Der Nutzen (Werte 0,12 und 0,41) ist zwar gering. Die Gutachter raten aber wegen der Verbesserungen für heutige Radfahrer und des Potenzials, die Strecke Weil-Efringen-Kirchen wie die RSV 1 dem Land vorzuschlagen, damit dieses die Baulastträgerschaft übernimmt.

Kosten und Finanzierung: Die Gesamtkosten für Maßnahmen, um die Stecken zu ertüchtigen, werden brutto mit 16,1 Millionen Euro (RSV 1), 19,6 Millionen (RSV 2) und 17,3 Millionen (RSV 3) beziffert. Mit Kosten pro Kilometer von 0,6 bis 0,8 Millionen lägen die drei Routen im bundesweiten Vergleich von Radschnellwegen im mittleren Bereich, sagte Sabrina Perlitius. Da Radschnellwege laut Straßengesetz wie Landesstraßen zu werten sind, muss laut Hoehler das Land für Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt aufkommen. Auf Landkreis sowie Städte und Gemeinden kämen keine Kosten zu, betonte er.

Das Kreisstraßenbauprogramm dürfe man trotz der Pläne für den Radverkehr nicht vergessen, bemerkte Paul Renz (CDU). Er beantragte einen Sachstandsbericht zur Umsetzung des Radverkehrskonzeptes. Für Klaus Eberhardt (SPD) sind Lückenschlüsse im Radwegenetz und Sicherheit wichtiger als schnelle Verbindungen. Erich Hildebrand (Freie Wähler) sieht das Land in der Pflicht der Finanzierung. Begeistert von den Ergebnissen ist Peter Schalajda (Grüne); Fraktionskollege, wertete die Schnellwege nicht zuletzt als Beitrag zum Klimaschutz. Kevin Brändlin (FDP) hingegen hielt manche Annahme für hypothetisch. Landrätin Marion Dammann merkte an, dass der Weg bis zur Umsetzung noch weit sei. Die kritisch­sten Töne kamen von Bernhard Escher (CDU). Er frage sich, wie viel Luxus für Radfahrer notwendig sei, und sieht vor allem in Lörrach erhebliche Probleme bei der Umsetzung. Empfehlung an den Kreistag: Escher enthielt sich denn auch bei der einstimmigen Empfehlung an den Kreistag. Das Gremium soll Mitte März die Verwaltung beauftragen, die Radschnellverbindungen im Großen Wiesental zwischen Lörrach und Schopfheim sowie am Oberrhein zwischen Weil am Rhein und Efringen-Kirchen weiterzuverfolgen, mit den betroffenen Städten und Gemeinden eine gemeinsame Absichtserklärung abzustimmen und zu unterzeichnen sowie das Land aufzufordern, dass dieses Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt der beiden RSV übernimmt.

Ein Schnellweg am Hochrhein soll erst weiterverfolgt werden, wenn sich die Sachlage in Grenzach-Wyhlen verändert hat.