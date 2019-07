von Daniel Gramespacher

Lörrach (gra) Die Enttäuschung im Gremium war groß, als der Erste Landesbeamte Ulrich Hoehler den Umweltausschuss des Kreistags informierte, dass das Land wie berichtet die Radschnellverbindung (RSV) ins Wiesental nicht in eigener Trägerschaft umsetzen will. Nun soll geprüft werden, welche Möglichkeiten es gibt, das Vorhaben trotzdem zu realisieren. Dank der guten Förderquote hätten Radschnellwege im Kreis weiterhin eine gute Perspektive, sofern sich Landkreis und Kommunen entsprechend engagieren, heißt es dazu aus dem Verkehrsministerium.

Das Landratsamt zeigte sich von dessen Absage überrascht. Schließlich waren die Gutachter einer Machbarkeitsstudie zu RSV im Wiesental sowie am Hoch- und Oberrhein zum Ergebnis gekommen, dass zwischen Lörrach und Schopfheim sowie zwischen Weil am Rhein und Efringen-Kirchen die Kriterien für den Ausbau als RSV mit entsprechenden Standards erfüllt seien. Entscheidend für die Ablehnung sei das zu geringe Potenzial außerorts gewesen, erläuterte der Erste Landesbeamte. Dieses sei in der Tat nicht besonders hoch. Allerdings habe dieses Kriterium bisher keine Rolle gespielt. An der Endgültigkeit des Ablehnungsbescheides indes gebe es keinen Zweifel. Die Strategie, dem Land das Projekt anzudienen, ist fehlgeschlagen, fasste Hoehler zusammen. Abhaken will der Landkreis das Vorhaben einer RSV ins Wiesental aber nicht.

Bundes- und Landeszuschüsse bis zu 87,5 Prozent möglich

„Die Arbeit an der Machbarkeitsstudie war nicht umsonst“, sagte Hoehler. Schließlich habe man darüber viele Erkenntnisse gewonnen. Nun soll geprüft werden, ob und wie das Projekt anderweitig aufgesetzt werden kann, und ein Fahrplan dazu erarbeitet werden. Die Kosten für den 17,6 Kilometer langen Abschnitt Lörrach-Schopfheim werden auf 14 Millionen Euro geschätzt. Das Ministerium weist darauf hin, dass im Idealfall von Bund und Land eine Förderquote von bis zu 87,5 Prozent möglich ist. Allerdings seien die Bedingungen nicht klar, merkte Hoehler im Ausschuss an. Für die Radschnellverbindung am Oberrhein erscheinen laut Ministerium für den Abschnitt Weil am Rhein-Basel die Kriterien für eine Baulastträgerschaft des Landes perspektivisch erfüllt. Da die Städte fast unmittelbar aneinandergrenzen, wäre es aber nicht sinnvoll, wenn das Land hier federführend tätig würde.

Die Mitglieder des Umweltausschusses, etwa Annette Bachmann-Ade (SPD), zeigten sich enttäuscht. Paul Renz (CDU) sprach von „viel heißer Luft“. Für Erich Hildebrand (Freie Wähler) ist die Entscheidung schwer nachvollziehbar. Bernhard Escher (CDU) nannte den Rückschlag „mehr als enttäuschend“, nachdem der Verkehrsminister „die Region zuerst verrückt gemacht“ habe. Er warb aber dafür, die Studie nicht in die Tonne zu treten und am Thema dran zu bleiben.

Heinrich Lohmann (Grüne) stellte sich hinter das Ministerium: Die Entscheidung sei nicht willkürlich erfolgt. „Wir nehmen die Absage, die alle enttäuscht, hin, werden das Thema aber weiterdiskutieren“, richtete Landrätin Marion Dammann den Blick nach vorne. Uwe Lahl, Ministerialdirektor im Verkehrsministerium, ermutigt denn auch den Landkreis und die weiteren Partner, den Prozess weiter voranzubringen, und sichert die Unterstützung des Landes „soweit wie möglich“ zu, damit die RSV schnell geplant und gebaut wird.