von Thomas Loisl Mink

Lörrach (tm) Peter Hohm freut sich, einen passenden neuen Mieter für seine Einliegerwohnung gefunden zu haben. Und Delgsh Assaid Khalaf ist glücklich, dass er in eine eigene Wohnung einziehen konnte, wo er in Ruhe auf seine Prüfungen lernen kann. Die beiden haben über das Projekt Raumteiler zueinandergefunden, mit dem die Stadt Lörrach Vermieter sucht und unterstützt, wenn sie Mietern eine Chance geben, die es auf dem beengten Wohnungsmarkt besonders schwer haben.

„Ich hatte große Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden“, erzählt Delgsh Assaid Khalaf. „Dabei ist das für mich sehr wichtig, denn ich muss viel lernen“, fügt er an. Khalaf kommt aus dem Norden Syriens. Dort hat er Medizin studiert und würde gerne hier als Arzt arbeiten. Dafür muss er zum Einen sehr gut Deutsch können, zum Anderen muss er aber auch auf medizinische Prüfungen lernen, die er noch ablegen muss, um in Deutschland als Arzt tätig werden zu können.

Khalaf hat zuletzt in der provisorischen Anschlussunterbringung in Haagen gewohnt. „Aber dort war es schwierig, Ruhe zu haben. Wir haben uns zu dritt eine Wohnung geteilt. Zum Lernen bin ich immer in die Stadtbibliothek gegangen“, erzählt er.

Seit April wohnt er bei Peter Hohm in dessen Einliegerwohnung. „Wir hatten einen Mieter, der selten da war, und die Frage war, ob wir die gleiche Ruhe haben werden, wenn wir neu vermieten“, sagt er. Seine Lebensgefährtin habe dann vorgeschlagen, die Wohnung über das Programm Raumteiler zu vermieten, er selbst sei anfangs skeptisch gewesen. „Aber es klappt hervorragend“, stellt Peter Hohm fest. Und Delgsh Assaid Khalaf sagt: „Zum Glück habe ich diese Wohnung gefunden, die Vermieter sind sehr nett und ich kann gut lernen.“ Demnächst stehen wichtige Prüfungen an, außerdem arbeitet er bereits als Hospitant in der chirurgischen Abteilung des Kreiskrankenhauses Lörrach mit.

Das Programm Raumteiler wurde vom Städtetag gemeinsam mit dem Staatsministerium konzipiert und wird von dort auch unterstützt. Die Stadt Lörrach macht mit, weil die Wohnungsnot hier besonders groß ist und insbesondere Familien in prekären Lebenssituationen, Geflüchtete, Menschen mit Behinderung oder mit geringem Einkommen Schwierigkeiten haben, eine Wohnung zu finden. Auf der anderen Seite gibt es viele nicht vermietete Wohnungen in der Stadt. Das liegt zum Einen an der Angst vor Mietnomaden, die sehr selten sind, während aufgrund von Erzählungen und Medienberichten die Angst sehr groß ist. Aus diesem Grund gibt die Stadt auf die Dauer von zwei Jahren eine Mietausfallgarantie.

„Niemand muss befürchten, dass seine Miete nicht bezahlt wird“, stellt Oberbürgermeister Jörg Lutz fest. Der Mietvertrag wird direkt mit dem Mieter geschlossen, zusätzlich gibt es den Garantievertrag mit der Stadt. Die Miete darf allerdings nicht höher liegen als das, was das Jobcenter maximal erstattet, und die Verwaltung schaut die Wohnung an, ob sie zur Vermietung geeignet ist. Insbesondere soll sie einen eigenen Eingang und ein eigenes Bad haben. Die zweite Angst ist für Viele, keinen guten und passenden Mieter zu finden. Da ist es natürlich auch bei diesem Programm nicht so, dass man als Vermieter jeden nehmen muss.

Auch Peter Hohm hat erst jemanden abgelehnt, bevor er sich für Delgsh Assaid Khalaf entschieden hat. Vermittelt werden nur Menschen, die schon länger in Lörrach leben oder Lörracher sind.

Keineswegs sollen nur Geflüchtete von dem Programm profitieren, betont Lutz. Genauso werden Wohnungen für Frauen aus dem Frauenhaus gesucht oder für Obdachlose. Indessen sind auch unter den Geflüchteten nicht alle auf Hilfe bei der Wohnungssuche angewiesen.

142 geflüchtete Personen haben in Lörrach inzwischen selbst eine Wohnung gefunden, teils auch durch Unterstützung etwa durch den Freundeskreis Asyl oder der Arbeitskreis Miteinander. OB Lutz möchte Vermieter mit leerstehendem Wohnraum ermuntern, sich bei der Stadt zu melden.

Kontakt: Interessierte Vermieter können sich an Yvonne Eyhorn, Fachbereich Bürgerdienste bei der Stadtverwaltung wenden. Tel.: 415-249, E-Mail: y.eyhorn@loerrach.de