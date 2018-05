Lörrach Pro Lörrach: Der Handel wirbt um seine Kunden

Die Aktionsgemeinschaft Pro Lörrach lädt am 28. und 29. April zum Frühlingsfest „Lörrach swingt“ ein.

Die Zahl der Kunden geht zurück, sowohl aus der Schweiz, als auch aus Deutschland. Dem will der Handel entgegenwirken. Dass Lörrach als Einkaufsstadt attraktiv bleibt, dafür macht sich die Aktionsgemeinschaft Pro Lörrach stark. Zum Beispiel lädt sie am Wochenende, 28./29. April, wieder zum Frühlingsfest „Lörrach swingt“ ein, das stets viele Leute in die Innenstadt lockt. Die Sache eines jedes Einzelhändlers ist es dann, diese als Kunden in ihre Geschäfte zu ziehen.

Ziel solcher Aktivitäten ist es, dass die Besucher Lörrach und seine Händler wahrnehmen, und zwar auch in einer Zeit, in der nach Angaben von Einzelhändlern wie Peter Vogl von Sportmüller das Geschäft schwieriger ist als noch vor Jahren. „Wichtig ist, dass wir uns auf den Markt konzentrieren“, stellt der stellvertretende Pro Lörrach-Vorsitzende Rolf Schönbett fest.

Beim Frühlingsfest „Lörrach swingt“ setzt man auf das bewährte Konzept. Will meinen, am Samstag und am verkaufsoffenen Sonntag gibt es in der Innenstadt viele Aktionsstände, kulinarische und Informationsangebote, Spiel und Spaß und, wie der Name schon sagt, natürlich Musik. Wie gehabt treten am Sonntag auf fünf Bühnen – Alter Marktplatz, Hebelpark, Senser Platz, Chester Platz und Rewe Center – vom Jazzclub-Vorsitzenden Werner Büche handverlesene Bands mit Jazz, Swing und Dixie auf.

Erstmals finden als Dankeschön für die Besucher schon am Samstag auf der großen Bühne auf dem Alten Marktplatz Konzerte statt. Werner Büche hat dafür die zehnköpfige Ritmo Jazz Group des Lörracher Pianisten Hans Deyssenroth mit der kubanischen Sängerin Raymaluz ausgewählt. Die sei sehr angesagt und werde auf dem Platz für kubanisches Flair sorgen. Außerdem werde sie die Besucher klar und deutlich zum Tanz auffordern. „Mal sehen, wer sich traut“, freut sich Rolf Schönbett. In den Pausen zwischen den drei Sets der Ritmo Jazz Group treten Gruppen von Dance Energy auf.

Neben der Automeile vom Senser Platz über die Tumringer Straße bis zum Senigallia Platz mit sechs Autohäusern gibt es seit langer Zeit einmal wieder auch eine kleine Fahrradmeile. So erfüllt sich der lang gehegte Wunsch des Pro Lörrach- Vorsitzenden Hans-Werner Breuer, dieses Thema auch beim Frühlingsfest aufzugreifen. Follow me Bike + Snowsports präsentiert am unteren Ende der Grabenstraße Fahrrad-Modelle zum Testen und Ausprobieren.

Zu den Einzelhändlern, die mit eigenen Aktionen aktiv werden, gehören die Anlieger des Chesterplatzes, welche die Gäste mit allerlei Spiel-, Schmink- und Bastelangeboten, zum Beispiel Riesenseifenblasen, sowie einem musikalischen Bühnenprogramm unterhalten. Das Glashaus kredenzt auch wieder hausgebackenen Kuchen und Herzwaffeln. Bei Sportmüller in der Grabenstraße steht ein Team von Radio Regenbogen mit einem Glücksrad und ein futuristischer Truck. Neben der Ausrichtung von Festen und dem Mutternachts-Shopping (am Freitag, 11. Mai) will man sich bei Pro Lörrach in Zukunft stärker dem Thema Online-Handel widmen. „Das wird uns in den kommenden Jahren begleiten, und zwar schneller als uns lieb ist“, erläutert Rolf Schönbett. So macht man neben dem Verkehr und dem Wetter als einen weiteren Faktor für den Rückgang der Kundenfrequenz den Einkauf im Internet aus. „Weil man 365 Tage im Jahr alles im Netz bekommen kann, verlangt der Kunde das auch vom Geschäft“, sagt Peter Vogl.

Frühlingsfest „Lörrach swingt“ am Samstag, 28. April, 10 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 29. April, 13 bis 18 Uhr.