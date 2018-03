Lörrach Polizeistatistik: Die Kriminalität im Kreis geht zurück

Bei der Vorstellung der Polizeistatistik 2017 können die Beamten auch eine höhere Aufklärungsquote vermelden.

Lörrach – Die Zahl der Straftaten ist im Landkreis Lörrach im vergangenen Jahr um 1,8 Prozent zurückgegangen. Rechnet man die – in der hiesigen Region sehr häufigen – Delikte im Ausländerrecht heraus, sank die Zahl sogar um 4,8 Prozent. Erfreut zeigte sich die Polizei bei der Vorstellung der Jahresstatistik gestern vor allem über den Rückgang im Bereich der Diebstähle (inklusive Einbrüche). Sorgen bereitet allerdings die Personalsituation.

Im Überblick: 21 580 Straftaten erfasste die Polizeidirektion Freiburg 2017 im Landkreis Lörrach – 401 weniger als im Jahr zuvor. Rechnet man die – nicht sicherheitsrelevanten – Delikte des Ausländerrechts (zum Beispiel illegale Einreise) heraus, sank die Zahl um 800 Fälle auf 16 132. Zeitgleich stieg die Aufklärungsquote von 60,1 auf 64,1 Prozent. Bezieht man das Ausländerrecht mit ein, stieg die Quote von 69,2 auf 73,2 Prozent. Im zehnjährigen Vergleich liegt das Jahr 2017 unter dem Durchschnitt, nur in den Jahren 2009, 2010 und 2013 gab es weniger Straftaten.

Diebstähle und Einbrüche: Die Zahl der Diebstähle ohne erschwerende Umstände sank um 376 Fälle auf 3112 Fälle (minus 10,8 Prozent); Diebstähle unter erschwerten Umständen gingen um 525 auf 1798 Fälle (minus 22,6 Prozent zurück). Darin erfasst sind auch die Einbrüche, mit deren Bilanz die Polizei sehr zufrieden wäre, wenn nicht im November eine große Einbruchswelle begonnen hätte, wie der Leitende Polizeidirektor Berthold Fingerlin ausführte. Seit der Festnahme einer mutmaßlichen Einbrecherbande am Tag vor Silvester seien die Zahlen jedoch wieder deutlich zurückgegangen, sagte Polizeipräsident Bernhard Rotzinger. Seit vier Jahren versucht die Polizei massiv, gegen die Einbruchskriminalität vorzugehen durch verstärkte Kontrollen, gebündelte Ermittlungen und Prävention.

Weitere Delikte: Einen deutlichen Anstieg gab es im Bereich der Rauschgiftkriminalität (plus 23,4 Prozent) auf 1853 Fälle, was jedoch in erster Linie Ermittlungserfolge der Polizei widerspiegelt. Es gab zwei Fälle von versuchtem Totschlag und zwei fahrlässige Tötungen. Alle diese „Straftaten gegen das Leben“ konnten aufgeklärt werden, so Florian Doppler, Leiter des Kriminalkommissariats Lörrach. Die Raubdelikte sinken seit 2014 konstant, im vergangenen Jahr waren es 51 (2016: 66). Auch die Gewaltkriminalität geht zurück: 399 Fälle waren es 2017 (2016: 441), davon 316 (2016: 341) schwere Körperverletzungen. Die Zahl der Sexualstraftaten stieg von 146 auf 171, weil im April der neue Straftatbestand „sexuelle Belästigung“ hinzukam. Bereinigt um deren Zahl liegen die Sexualstraftaten im Schnitt des Vorjahres, erläuterte Doppler.

Täterstruktur: 42,8 Prozent der Tatverdächtigen (das Ausländerrecht ist hier wieder ausgeklammert) sind Nichtdeutsche. Von diesen wiederum wohnen 43 Prozent im Ausland. Es gebe einen sehr hohen Anteil an reisenden Tätern, so Rotzinger. Das betrifft nicht nur Diebstahl und Einbrüche, auch bei den Gewaltdelikten liegt der Anteil nichtdeutscher Täter bei mehr als 40 Prozent. Nach Staatsangehörigkeiten werden die meisten Taten von Italienern (11,3 Prozent), Schweizern (10,9 Prozent und Türken (9,5 Prozent) begangen. 77 Prozent der Tatverdächtigen insgesamt sind Männer.

Die Personalsituation: Elf Stellen bekam das Polizeirevier in Weil am Rhein mehr, zehn zusätzliche Kräfte gab es kreisweit, und an fünf Tagen die Woche verstärkt eine Gruppe von Bereitschaftspolizisten die Polizei im Landkreis. Aktuell liegt der Ist-Wert bei der Stellenbesetzung laut Bernhard Rotzinger bei rund 84 Prozent. Die kommenden Jahre werden aber nicht leicht. Zu spät sei mit der verstärkten Ausbildung begonnen worden, erst ab 2020 werden die zusätzlichen neuen Kräfte kommen und erst 2021 wieder der Personalstand von 2016 erreicht. Was das auslöst? „Dass wir noch mehr zusammenrücken müssen“, sagte Rotzinger. „Die nächsten zwei Jahre zu überwinden, werden wir schaffen.“