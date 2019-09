von Sabine Ehrentreich

Lörrach – Im neuen Lörracher Polizeirevier sind die meisten Kisten ausgepackt, Alltag ist eingekehrt. Man sei „relativ rasch angekommen“, sagt Revierleiter Wolfgang Grethler – nachdem sich der Umbau endlos lange hingezogen hatte. Zwar sei das neue Domizil räumlich so begrenzt, wie er es befürchtet hatte, doch die Vorzüge überwögen die Nachteile bei weitem, sagt Grethler. Auch den Kolleginnen und Kollegen merke man an, dass die räumliche Situation nun erfreulicher sei.

Der Umzug war logistisch eine Herausforderung, musste doch der Übergang von der alten an die neue Adresse ohne Lücke funktionieren. Das Polizeirevier wegen Umzugs nicht erreichbar? Undenkbar. Dank guter Vorbereitung ging alles glatt, nun läuft es an den wesentlichen Punkten rund im neuen Polizeirevier in der Weinbrennerstraße. Das liegt gleich neben dem Kommissariat – und das ist nach Grethlers Aussage auch schon einer der großen Pluspunkte gegenüber dem alten Quartier an der Bahnhofstraße. Die Zusammenarbeit zwischen Revier und Kommissariat sei einfacher geworden, regelmäßige Besprechungen sind jetzt üblich. Gemessen am alten Revier, an dem wegen der Umzugsperspektive schon sehr lange nichts mehr gemacht worden war, sind die neuen Räume hell, freundlich, funktional. Grethler sagt: „Es macht einfach Freude.“

Dass das Polizeirevier technisch nun auf dem neuesten Stand ist, macht sich nicht nur, aber vor allem in der Wache bemerkbar. Die liegt im Erdgeschoss neben dem Empfang, ist, wie der Revierleiter sagt, „Herz und Hirn“ des Ganzen und speziell geschützt. Hier laufen die Fäden zusammen, hier ist die Telefonzentrale, von hier aus werden die Einsätze gesteuert, die Arrestzellen ständig überwacht. Hier finden Lagebesprechungen statt. Damit ist Grethler bei einem der Wermutstropfen, die es im neuen Domizil eben auch gibt. Es wird rasch eng in der Wache, und überhaupt hätte man mehr Platz gebrauchen können. So sind die bis zu zwölf Praktikanten, die für die Nachwuchsgewinnung so wichtig sind, räumlich gar nicht existent. Aber man baute eben nicht neu, sondern das ehemalige Polizeipräsidium um – und musste mit den Gegebenheiten umgehen, die das historische Gebäude nun mal hergibt. Die Arrestzellen sind ebenerdig in einem der beiden Arme des Flügelgebäudes. Ob die nicht selten erheblichen Geräusche und Gerüche nach außen dringen, wie Grethler befürchtet, wird man sehen. Die Wege aber vom Streifendienst zum Zellentrakt seien viel kürzer als bisher – ein großer Vorteil.

77 Stellen für Polizeibeamte stehen im Plan des Lörracher Reviers, dazu ein paar Angestellte. Tatsächlich sind es im Schnitt um 15 bis 20 Prozent weniger, sagt Grethler. Mehr als früher werden Beamte für spezielle Aufgaben abgeordnet. So gibt es in Lörrach eine ständige Ermittlungsgruppe Wohnungseinbrüche Dreiländereck, in der mehrere Reviere und die Kripo zusammenarbeiten. Auch der Staatsschutz fordert mehr Beamte an als in früheren Jahren. Doch Grethler will sich nicht beklagen. In Lörrach laufe es rund, sagt er – auch deshalb, weil man mit einem gut funktionierenden Netzwerk arbeite und in enger Zusammenarbeit mit der Stadt viel dafür tue, dass bestimmte Problemlagen gar nicht erst entstehen.