Lörrach Polizei stellt Präventionsarbeit an Grundschulen ein

Das Augenmerk des Lörracher Polzeireviers konzentriert sich nun auf weiterführende Schulen.

Für mindestens eine Generation von Schülern war Ulrich Schneider das Gesicht der Polizei. Als Jugendsachbearbeiter des Polizeireviers Lörrach ging er insbesondere in die Grundschulen, um Kriminalprävention zu betreiben. Jetzt muss das Revier die Arbeit an den Grundschulen beenden, denn Schneider wird an anderer Stelle gebraucht.

„Wir können momentan auf keinen Ermittler verzichten“, sagt der stellvertretende Revierleiter Andreas Nagy auf Anfrage. Gleichzeitig bedauert er, dass Schneider nicht in der Prävention weitermachen kann. „Er ist in den letzten Jahren da richtig reingewachsen“, sagt Nagy. Weil Schneider die Arbeit so gut machte, fragten immer mehr Grundschulen, ob er nicht auch zu ihnen kommen könnte. „Das Ganze ist dann größer geworden als vorgesehen“, sagt Nagy. Denn eigentlich ist bei der Polizei eine eigene Stelle für Präventionsarbeit zuständig. Was das Polizeirevier Lörrach an Präventionsarbeit leistete, war zusätzliche Arbeit.