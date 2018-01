Lörrach Polizei ertappt Pärchen beim Schäferstündchen im geparkten Auto

Eigentlich wollte ein Pärchen in Lörrach Schuhe kaufen, doch dann gerieten plötzlich die Hormone der beiden in Wallung, wie die Polizei schreibt.

Delikater Auftrag: Der Polizei wurde am Dienstag gegen 17.45 Uhr mitgeteilt, dass in einem geparkten Pkw in der Belchenstraße in Lörrach ein Pärchen "zu Gange" sei, wie es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Freiburg heißt.

Tatsächlich stand an der beschriebenen Stelle ein Auto, dessen Scheiben beschlagen waren und keinen Blick in den Innenraum erlaubten. In ihm tat sich unzweifelhaft etwas – nur was, war die Frage.

Daraufhin klopften die Beamten und mussten etwas warten, ehe sich eine Tür ein Stück weit öffnete. Die Ordnungshüter erhaschten einen Blick auf Sitze in Liegeposition, Kleider im Fußraum und auf Personen mit etwas schnellerer Atmung.

Schuhkauf und andere Freuden

Das ließ natürlich Rückschlüsse auf das vorherige Tun des im Auto befindlichen Pärchens zu. Es verhüllte sich sofort und war über die Situation peinlich berührt. Das Paar gab an, eigentlich zum Schuhkaufen nach Lörrach gefahren zu sein. Aus irgendeinem Grund gerieten die Hormone der beiden in Wallung und der Schuhkauf rückte, zumindest für den Moment, in den Hintergrund.

Nach dem dezenten Hinweis der Polizeibeamten auf den vorbeiführenden Bürgersteig und die angrenzende, viel befahrene Straße, zeigte sich das Pärchen vollkommen einsichtig. Ob es anschließend noch zum Schuhe kaufte, ist laut Polizei nicht bekannt.