Lörrach Planung für Studentenwohnheim in Lörrach beginnt

Das Studierendenwerk Freiburg will bezahlbaren Wohnraum anbieten. Für das Acht-Millionen-Projekt gibt es einen Gestaltungswettbewerb beim Innocell.

Das Studierendenwerk Freiburg plant in Lörrach den Bau eines Wohnheims mit 100 Plätzen in Wohngemeinschaften und in Einzelapartments. Als Standort für das acht Millionen Euro teure Vorhaben kommt ein städtisches Grundstück neben dem Innovationszentrum „Innocel“ an der Marie-Curie-Straße in Frage. Die Pläne werden seit längerer Zeit diskutiert, nun sind sie so weit gediehen, dass ein Wettbewerbsverfahren für die Planung ausgeschrieben werden kann. Stadtverwaltung, Wirtschaftsförderung, Duale Hochschule und Studierendenwerk äußerten gestern das gemeinsame Interesse, die große Nachfrage abzumildern. „Wir haben jetzt den Durchbruch geschafft“, sagte OB Jörg Lutz.

Die Duale Hochschule (DHBW) hat derzeit 2100 Studierende in den Bachelor-Studiengängen. Die Nachfrage nach dualen Studienangeboten sei ungebrochen, betonte DHBW-Rektor Theodor Karl Sproll. Ein Wohnheim würde die Attraktivität des DHBW-Standorts Lörrach steigern. „Das wäre ein Gewinn für die DHBW und die Studierenden, und es ist auch ein Gewinn für Lörrach, wenn junge Leute in der Stadt sind“, glaubt Sproll. Oberbürgermeister Jörg Lutz sieht das genauso. Manche Entscheidung für oder gegen einen Studienort werde nach dem Kriterium Wohnen getroffen. Die Studierenden der Dualen Hochschule Lörrach kommen zu je einem Drittel aus der unmittelbaren Nachbarschaft, aus Baden-Württemberg oder aus Deutschland beziehungsweise dem Ausland. Für diejenigen, die nicht täglich zum Studienort pendeln können, soll das neue Wohnheim die schwierige Wohnungssuche erleichtern. Clemens Metz, der Geschäftsführer des Studierendenwerks verspricht „bezahlbaren Wohnraum“. Im Fall der etwa 60 Zimmer in voraussichtlich 15 Wohngemeinschaften peilt das Studierendenwerk Inklusivmieten von 340 Euro an, für die 40 Einzelapartments werden etwa 370 Euro erwartet.

Das Grundstück am sogenannten Hochgestade, also an der Geländekante unterhalb der Lörracher Innenstadt, ist zwar zentral gelegen, aber nicht einfach zu bebauen. Die Fläche, die sich vom Innocel-Gebäude in Richtung Untere Herrenstraße erstreckt, hat 1000 Quadratmeter. Wegen der Hanglage wird es jedoch schwer zu bebauen sein. Die Stadt Lörrach hat wegen dieser Situation und wegen der Nachbarschaft zum denkmalgeschützten und preiswürdig renovierten Innocel-Gebäude gestalterische Ansprüche. Deshalb musste sich in den Verhandlungen das Studierendenwerk darauf verpflichten, das Vergabeverfahren mit einem kleinen Gestaltungswettbewerb zu kombinieren. Die Stadt hat außerdem vis-à-vis bei der ehemaligen KBC-Kantine ein kleines Grundstück gekauft, das dann zur Aufwertung des öffentlichen Raums zur Verfügung gestellt wird.