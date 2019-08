von Daniel Gramespacher

Lörrach – Aus unterschiedlichsten Gründen können Kinder und Jugendliche nicht immer bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen. Sie kommen in ein Heim oder in einer Pflegefamilie. Bei Letzterem weist der Landkreis Lörrach im Landesvergleich eine hohe

Belegung auf. „Das Potenzial ist weitgehend abgeschöpft“, sagt denn auch Gerhard Rasch, Leiter der Sozialen Dienste beim Lörracher Landratsamt. Interessenten sind aber stets willkommen. Bedarf gibt es vor allem für Kinder mit besonderen Verhaltensauffälligkeiten.

Der Bedarf an Pflegefamilien im Landkreis Lörrach ist seit Jahren nahezu unverändert. Um die 200 Kinder und Jugendliche – 2018 waren es 203 – werden so für längere Zeit untergebracht. Im Durchschnitt 35 Kinder befinden sich in kurzzeitiger Bereitschaftspflege. All dies lasse sich mit den Familien, die zur Verfügung stehen, leisten, erläutert Rasch. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge spielten da übrigens eine sehr untergeordnete Rolle, da die meisten fast volljährig sind. Vergangenes Jahr waren gerade mal neun in Familien untergebracht.

Stets ein paar Familien in Reserve zu haben, ist zwar wünschenswert. Zu lange auf eine Belegung warten zu müssen, sei aber auch nicht gut. Schließlich wollen Pflegefamilien spüren, dass sie gebraucht werden, weiß Rasch. Insgesamt beurteilt das Landratsamt die Situation als stabil.

Gedanken macht man sich aber, wie sich für Kinder mit besonderem Bedarf Pflegefamilien finden lassen. Hier stoßen Familien bisweilen an ihre Grenzen, sind überfordert. Deshalb arbeitet Pflege- und Adoptivkinderdienst (PAD) des Fachbereichs Jugend & Familie im Lörracher Landratsamtes an einem Konzept, wie sich vermehrt Eltern mit fachlichem Hintergrund für die Vollzeitpflege gewinnen lassen und zusätzliche Unterstützung geboten werden kann.

Die vor Kurzem vom Landessozialministerium und den Paritätischen Wohlfahrtsverband gestartete Kampagne, um mehr Pflegeeltern zu gewinnen, finden Leiter Gerhard Rasch im Prinzip lobenswert. Allerdings müsse hinter dem Rühren der Werbetrommel auch ein Konzept stehen, das gewährleistet, dass die die Standards in den Teams der Behörden für die Betreuung der Familien angesichts einer wachsenden Zahl nicht leiden.

Grundsätzlich schließt das Lörracher Landratsamt niemanden aus, der sich dafür interessiert, ein Pflegekind aufzunehmen. Gerade für jüngere Kinder sei die Familie in der Regel die beste Betreuungsform. Potenzielle Pflegeeltern müssen aber ein auch zeitlich aufwändiges Bewerbungsverfahren durchlaufen. Mit Informationsgespräch, Hausbesuchen, Fragebogen und einer Reihe von Schulungsterminen. So soll sichergestellt werden, dass es am Ende auch passt. „Wir orientieren uns stets an den Bedürfnissen des Kindes“, erklärt PAD-Teamleiterin Kerstin Otremba. Wesentlich sei auch, mit den Bewerbern transparent umzugehen.

Voraussetzungen für Pflegeeltern

Grundvoraussetzungen, um als Pflegeeltern infrage zu kommen, ist eine stabile Persönlichkeit, die in der Lage ist, ein Kind zu erziehen, sowie finanzielle Unabhängigkeit. Wichtig ist laut Rasch auch Weltoffenheit und die Bereitschaft, sich mit den Herkunftseltern des Kindes wertfrei auseinanderzusetzen. Schließlich hat das Kind ein Recht auf Kontakt zu seinen leiblichen Eltern. Hinzu komme die Bereitschaft gegenüber dem betreuenden PAD, seine Privatsphäre preiszugeben, sagt Kerstin Otremba.

Ein Sonderfall ist die Bereitschaftspflege für einen kurzen Zeitraum des Übergangs. Je jünger ein Kind ist, desto wichtiger sei, möglichst rasch eine Anschlusslösung auf Dauer zu klären, merkt Rasch an. Vermeintlich unerfüllbare Erwartungen sollten aber niemanden abschrecken. „Pflegeeltern müssen keine besseren Eltern sein“, betont Rasch. Sie dürften wie andere Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen – angesichts der besonderen Verpflichtung sei das Verständnis sogar größer. „Und sie dürfen auch Fehler machen – wie alle anderen Eltern.“

Weitere Informationen im Internet:

http://www.loerrach-landkreis.de/pad