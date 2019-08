von Ansgar Taschinski

Nachdem der PVD (Produktion, Vertrieb, Dienstleistungen) Lörrach seine bisherigen Lagerräume in der Schwarzwaldstraße 53 Ende Juni aufgeben musste, geht der Möbelverkauf in neuer Form in der Schwarzwaldstraße 49a weiter. Die bisherigen Angebote wie der Verkauf von Secondhand-Kleidern und -Hausrat bleiben bestehen. Ziel ist vor allem, Langzeitarbeitslose einzubinden.

Mehrere Besucherinnen und Besucher schlendern zwischen den Secondhand-Möbeln hin und her und begutachten sie sorgfältig. Es gibt Sofas, Schreibtischstühle oder Tische zu entdecken, Elektrowaren, DVDs und mehr. Da die neuen Räume nicht mehr Platz für alle Artikel bieten, hängen neben dem Eingang Fotos von Kleiderschränken, Sofas oder Sesseln, die in einem anderen Lager untergebracht sind. Die Idee mit den Fotos sei noch in der Probephase, erklärt Leiter Hagen Sichtling. Das Angebot werde aber bereits gut angenommen. Kunden werden bei Interesse zum Lager in der Gewerbestraße geführt, um die Möbel im Original anzusehen.

Seit Anfang Juli befindet sich der Möbelverkauf des PVD in der Schwarzwaldstraße 49a, nachdem der Mietvertrag für das 350 Quadratmeter große Möbellager in der Schwarzwaldstraße 53 nicht verlängert wurde. Hier entstehen Wohnungen. „Zunächst dachten wir, das ist eine Katastrophe“, erinnert sich Sichtling. Im Nachhinein stelle sich heraus, dass es genau das Richtige gewesen sei, die zusätzlichen Gebäude aufzugeben. Nachdem die Arbeitslosigkeit mittlerweile auf niedrigem Niveau stagniere, brauche es auch nicht mehr ein so breites Angebot.

In den 25 Jahren, die Sichtling schon hier arbeitet, habe sich manches verändert. Früher gab es unter anderem eine Schreinerei, eine Wäscherei und einen Fahrradladen. Viele, die vor Jahren dort noch Arbeit fanden, fänden aufgrund des Fachkräftemangels heute leichter wieder einen regulären Job, sagt Sichtling.

Mit der Arbeit in den Bereichen, die der PVD noch hat, könne man aber nach wie vor vielen wieder das Selbstvertrauen geben, sich selbst auf dem Arbeitsmarkt zu bewerben. Der PVD hat neben den Secondhand-Läden Dienstleistungsbereiche wie Gartenbau und Außengestaltung oder Entrümpelung und Wohnungsauflösungen. 30 Prozent seien im vergangenen Jahr aus der Tätigkeit beim PVD heraus in einen regulären Job vermittelt worden. Andere kamen in Folgemaßnahmen, bräuchten eine Reha oder würden vom Jobcenter weiter betreut.

An erster Stelle steht beim Secondhand-Kaufhaus also nicht der Verkauf, sondern das Angebot für Langzeitarbeitslose. Viele hätten über Jahre das Gefühl gehabt, dass niemand sie brauche und sich niemand um sie kümmere, so Sichtling. Die meisten seien ohne Familie oder andere soziale Netze. „Wir versuchen den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie gebraucht werden“, sagt er und ergänzt: „Nichts tun zu müssen ist einfach das Schlimmste.“ Der Wunsch, irgendwo zu arbeiten, sei tief verwurzelt.

Die Langzeitarbeitslosen werden vom Jobcenter im Rahmen diverser Maßnahmen zum PVD geschickt. Anfangs seien manche noch abwehrend, aber bald merkten auch sie, dass ihnen das Programm etwas bringe – wenn vom Möbelschleppen die Pfunde purzelten, die Muskeln an Form gewinnen oder sich einfach das Gefühl einstelle, am Ende des Tages etwas geschafft zu haben. Besonders wichtig sei die Stimmung in der Gruppe. „Wir integrieren jeden und grenzen niemanden aus“, erklärt Sichtling. Das müsse jeder lernen, der komme. Ein gutes Arbeitsklima sei zunächst einmal wichtiger als die Arbeit selbst. So bietet der PVD auch sozialpädagogische Betreuung.

Das Geschäft geht gut. Manche Kunden kommen täglich und schauen, was es Neues gibt. Das Angebot aller drei Secondhand-Läden stammt vor allem aus Spenden. „An manchen Tagen gibt es einen quasi nicht endenden Strom von Leuten, die mit ihren Fahrzeugen in den Innenhof fahren und Möbel, Kleider und Haushaltswaren vorbei bringen“, so Sichtling. So habe man etwa derzeit so viele Sommerkleider, dass man beschlossen habe, sie zu reduzieren.

Auch wenn die Fläche kleiner geworden ist, bleibt die Adresse des PVD in der Schwarzwaldstraße auch in Zukunft ein zentraler Anlaufpunkt für Gebrauchtes – vor allem aber ein Ort, an dem man sich um Langzeitarbeitslose kümmert und der für manchen eine Art Familie wird.