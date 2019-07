von Sabine Ehrentreich

Lörrach – Lörrachs Innenstadt ist attraktiv, aber manches kommt in die Jahre und muss nachgebessert werden. Im Ausschuss für Umwelt und Technik stellte Anne Eberhardt vom Fachbereich Stadtentwicklung einen Zwischenbericht zum Masterplan Innenstadt vor, der darstellte, auf welche Bereiche man sich konzentrieren will und was an Maßnahmen im Gespräch ist. Den Prozess, die Innenstadt auf hohem Niveau zu halten, nannte Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic eine „kontinuierliche Reise“.

1,9 Millionen Euro aus dem Städtebauförderprogramm des Landes wurden im Frühjahr zugesagt, die Voruntersuchung dafür hatte die Stadtbau geleistet. Was wann mit welcher Priorität umgesetzt wird, ist noch nicht definiert. Wohl aber, was das Ziel ist: Es gelte, die Aufenthaltsqualität der Innenstadt zu steigern, das Stadtbild weiter zu verbessern und so auch die Wettbewerbsfähigkeit der Lörracher City zu erhalten. Angesichts der Tatsache, dass der Einzelhandel immer mehr mit dem Einkauf im Internet konkurrieren muss, sei das wesentlich, hieß es im Ausschuss.

Fokusbereiche

Anne Eberhardt nannte als „Fokusbereiche“, um die es gehen wird, zum einen das Quartier rund um das Wohn- und Geschäftshaus „Lö“, das neben dem Rathaus im Bau ist. Dazu gehört der Bahnhofsplatz, der eine klarere Struktur bekommen und aufgewertet werden soll – dies ist auch ein Teil des IBA-Prozesses (Internationale Bauausstellung Basel 2020).

Die Grabenstraße, der Sarasinweg und die Schwarzwaldstraße gehören ebenfalls in dieses Paket. Der zweite Fokusbereich ist der Platz hinter der Stadtkirche, der bis jetzt wenig anziehend ist. Hier will auch die Kirchengemeinde aktiv werden, der ein Teil der Fläche gehört. Der Platz soll zu einem Begegnungsort entwickelt werden. Als dritter Fokusbereich wurde der Aicheleknoten genannt, über den auch der Meeraner Platz an die Innenstadt angebunden werden soll.

Die Basler Straße soll zum Stadttor, die Verkehrsbeziehungen sollen neu geordnet werden. Auch die Untere Wallbrunnstraße werde in den Blick genommen, ergänzte Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic.

Mögliche Maßnahmen

Aufwerten will man diese und andere Bereiche der Innenstadt etwa mit Sitzgelegenheiten, die zum Verweilen einladen. Eine einheitlichere Beschilderung soll Wegebeziehungen deutlicher machen und die Orientierung in der Innenstadt erleichtern. Zusätzliche Stellplätze für Velos und motorisierte Zweiräder sind ebenso ein Thema wie Begrünung.

Zeitplan

Die Eigentümer, Geschäftsinhaber und andere Betroffene im Gebiet werden von der Stadtbau angeschrieben, um unter anderem zu ergründen, inwieweit sie in dem Prozess mitziehen und wo sie Bedarf sehen. Noch im Juli wird erarbeitet, welche Modelle für Sitzgelegenheiten, Schilder und andere Stadtmöbel ins Auge gefasst werden. Im August/September soll das Vorgehen mit weiteren Fachbereichen abgestimmt werden, etwa mit dem Stadtgrün. Auch die Seniorenbeauftragte, der Behindertenbeirat und Pro Lörrach sind mit im Boot. Im Januar kommen die Modelle in die beschließenden Gremien und es wird ein Stadtmobiliar-Katalog erstellt, der erweiterbar bleibt. Danach geht es nach und nach um die Umsetzung.

Reaktionen im Ausschuss

Er vermisse in der Innenstadt nicht viel, kommentierte Ulrich Heuer (CDU) den Bericht – doch es gehe sicher noch mehr. Freilich müsse man den Masterplan stets auf die finanziellen Möglichkeiten der Stadt abstimmen und die Umsetzung vielleicht strecken. Den Beitrag des Landes, der im März bewilligt wurde, sollte man aber nutzen. Hubert Bernnat (SPD) mahnte, trotz des hohen Standards der Innenstadt nicht stehenzubleiben – nicht alles, was man tun könne, sei überdies mit hohen Ausgaben verbunden. Gerd Wernthaler (Grüne) freute sich, dass vieles berücksichtigt sei, was die Grünen bereits vorgeschlagen hätten. Er bewertete

positiv, dass der Platz hinter der Stadtkirche zu den Fokusbereichen gehört und betonte noch einmal die Bedeutung der Unteren Wallbrunnstraße. Hier sei aktuell eine Straße mit historischen Gebäuden oft einfach zugeparkt. Thomas Denzer befand wie Ulrich Heuer, die Innenstadt sei alles andere als unattraktiv, auch wenn Luft nach oben sei. Man dürfe darüber aber nicht andere Teile der Stadt aus dem Auge verlieren.