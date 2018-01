Lörrach Neujahrsempfang: OB Jörg Lutz plädiert für besonnenen Ton in der Verkehrspolitik

Oberbürgermeister Jörg Lutz hat beim Neujahrsempfang der Stadt Lörrach die Intensität der Diskussion um die Verkehrspolitik kritisiert. Worum es konkret ging, erfahren Sie hier.

Die geplanten Bauprojekte Zentralklinikum, Conrad-Areal, Wohn- und Geschäftshaus „Lö“ sowie die Spatenstiche für die Brombacher Mehrzweckhalle und das Haagener Baugebiet Belist sind für Oberbürgermeister Jörg Lutz die Meilensteine des Jahres 2017 in Lörrach. Sie stehen für die starke bauliche Entwicklung, die der Stadt bevorsteht. Bewegt hat sich in den vergangenen zwölf Monaten viel mehr. Lutz wies beim Neujahrsempfang am Montagabend im Burghof darauf hin, dies erfordere eine große Gemeinschaftsleistung von Stadtverwaltung, Gemeinderat und Bürgerschaft.

Den Leitbildprozessen der Bürgerschaft und des Gemeinderats sei zu entnehmen, dass in praktisch allen wesentlichen Politikbereichen „grundsätzliche Einigkeit besteht“: Wohnraum schaffen, bei der Mobilität den Öffentlichen Nahverkehr (ÖV) und Langsamverkehr fördern, für gute Bildungsmöglichkeiten sorgen. Dies bezeichnete Lutz als gutes Fundament für die Diskussion. Große Übereinstimmung sieht er auch bei konkreten Maßnahmen wie Wohnraumoffensive, Schulentwicklung und soziale Projekte, wie der Unterbringung von Geflüchteten und Bekämpfung von Obdachlosigkeit.

„Wenn unser Stadtorchester an einem Punkt noch wenig harmonisch klingt, dann ist das die Verkehrspolitik.“ Da würden manche Diskussionsteilnehmer Gefahr laufen, bei Reizworten wie Fahrradstraße, Parkplätze, Stellplätze, Fußgängerzone, Tempo 30 und Blitzer die Contenance zu verlieren. Dies sei in den meisten Städten so, „nur die Intensität, mit der wir diesen Themenkomplex diskutieren, die ist bei uns schon etwas Besonderes.“

Einigkeit herrsche immerhin darüber, dass in der Stadt keine neuen Straßen gebaut werden können. Ob es sinnvoll ist, viele neue Parkplätze in einer Innenstadt mit akuter Wohnungsnot zu bauen, „wage ich zu bezweifeln“. Lutz plädierte dafür, alle Verkehrsarten im Blick zu behalten. Grundsätzlich gelte weltweit die Erfahrung der Verkehrs- und Städteplaner: Wird in die Infrastruktur für eine Verkehrsart investiert, steigt ihr Anteil am Verkehr. Das bedeute konkret: Perfekte Bedingungen für Autofahrer sorgen für den Anstieg ihres Anteils im Verkehr. Wird in den ÖV investiert, würden mehr Menschen Bahn und Bus nutzen. Das gelte auch fürs Fahrrad.

Lutz lobte, wie für 200 Flüchtlinge nahezu unbemerkt Wohnraum in der Anschlussunterbringung gefunden wurde, und hob ein gelungenes Projekt der Begegnung hervor: Bei „Kitchen on the run“, dem gemeinsamen Kochen und Essen, entstanden persönliche Kontakte, und Flüchtlinge bekamen für schon länger ansässige Lörracher ein Gesicht. Lutz räumte ein: „Die Offenheit, die menschliche Wärme und Fröhlichkeit haben nicht nur mich berührt.“ Er warb dafür, die gelungenen Beispiele für Integration wahrzunehmen, wenn etwa ein Flüchtling an der Dualen Hochschule studiert oder als IT-Fachmann in einem Lörracher Unternehmen arbeitet.