von Sabine Ehrentreich

Lörrach – Das Leitmotiv „Veränderung“ stellte Oberbürgermeister Jörg Lutz ins Zentrum seiner Rede, als am Montag Stadt und Landkreis gemeinsam den Neujahrsempfang im Burghof ausrichteten. Wie sehr die Stadt im Wandel ist, belegte er an Wirtschaft, Bildung, Mobilität und anderen Faktoren. Er mahnte, Veränderungen nicht als Bedrohung, sondern als Chance zu verstehen. Der Wesenskern auch der Stadt Lörrach bleibe ja beruhigend stabil.

Den Neujahrsempfang nutzten viele als Gelegenheit zum Austausch, darunter Abgeordnete in Land und Bund, Rathauschefs, Kreis-, Gemeinde- und Ortschaftsräte, Vertreter aus Wirtschaft, Kirchen und Zivilgesellschaft und viele andere. Zuvor hatten zunächst Oberbürgermeister Jörg Lutz und dann Landrätin Dammann das Wort ergriffen. Beide befassten sich mit Wandel und Bewegung in Stadt und Kreis.

Veränderung, wie die Menschen sie etwa mit der Digitalisierung in fast allen Lebensbereichen erlebten, verunsichere, weil sie Gewissheiten tangiere, führte Lutz aus. Doch Sorgen seien oft unbegründet.

Als Beispiel nannte er den Wandel der Arbeitswelt – zwar seien viele Arbeitsplätze durch den technischen Fortschritt weggefallen, dennoch sei die Arbeitslosigkeit heute auf einem Tiefststand. Skepsis gegenüber Veränderungen hätte durchaus ihren anthropologischen Sinn, sagte Lutz, und griff in der Menschheitsgeschichte weit zurück. Zur Zeit des Säbelzahntigers sei Vorsicht überlebenswichtig gewesen. Starre man aber nur auf das Risiko, sei die Jagdbeute weg.

Von der vorgeschichtlichen Großkatze kam Lutz zurück ins gegenwärtige Lörrach, das sich weiter verändern werde. Der OB rief dazu auf, die Chancen zu sehen und den Wandel aktiv zu begleiten. Dies gelte etwa für den Einzelhandel, der sich etwa mit digitalen Zusatzangeboten Neuem öffnen müsse, wenn er und damit Lörrach als Einkaufsstadt bestehen wolle. Auch die Wirtschaft insgesamt stehe im Wind des Wandels. Am Beispiel des Textilunternehmens KBC, das einen Großteil der verbliebenen Arbeitsplätze nach Italien verlegt, machte er deutlich, dass auch Bewährtes mit langer Tradition oft schmerzhafter Veränderung unterliege – verwies aber auch darauf, dass der Strukturwandel weg von der Textilindustrie in der Region bewältigt wurde.

Massiv investiere Lörrach in die Bildung, denn „ohne herausragende Bildung gibt es zukünftig keinen Wohlstand mehr“, erklärte Jörg Lutz mit Nachdruck. Von den Anstrengungen der Stadt auf diesem Feld nannte er den Ausbau der Gemeinschaftsschule und der Hellberg-Werkrealschule, aber auch das dritte Gymnasium. „Ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Wochen dafür den geeigneten Standort finden werden“, benannte er eines der Aufreger-Themen 2018. Auch das Schülerforschungszentrum werde die Stadt weiter unterstützen.

Verändern werde sich die Art, wie sich die Menschen fortbewegen – auch in Lörrach. Noch sei die „mobile Realität“ vom Verbrennungsmotor geprägt, doch das werde sich ändern, da die Innenstadt nicht mehr nach den Bedürfnissen der Autofahrer gestaltet werden könne. Es gelte, „alle Alternativen zum Auto zu stärken, ohne das Auto dabei zu verdammen“. Lörrach werde Rad- und Fußverkehr fördern, aber auch den Nahverkehr, unter anderem mit dem Ein-Euro-Ticket. Schließlich werde natürlich die neue Klinik eine tiefgreifende Veränderung bringen. Die Stadt liege mit ihrem Part, für den sie viel Kraft investiere, im Zeitplan.

Bei allem Wandel – „wir Menschen bleiben analog“. Das Miteinander, so Lutz, förderten unter anderem die Wohnbau, Senioren- und Behindertenbeirat, Internationale Kommission und Vereine – und so verändere sich die Stadt doch nicht in ihrem Wesenskern. Die Mischung aus „alemannischer Gemütlichkeit“ und Weltoffenheit mache den besonderen Charme aus – auch in Zukunft.