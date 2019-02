von Thomas Loisl Mink

Lörrach – Seit wenigen Wochen nutzt die Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule provisorische Räume in hochwertigen Holzbaumodulen. Die am Dienstag offiziell übergebenen Räume bilden für drei Jahre ein Provisorium, bis der Neubau fertiggestellt ist, der für den Raumbedarf der Gemeinschaftsschule mit drei Zügen nötig ist. Er soll bis zum Schuljahr 2021/2022 zur Verfügung stehen.

Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung entschied der Gemeinderat bereits in den Jahren 2016 und 2017, dass sowohl Grundschule als auch Gemeinschaftsschule am Standort der Albert-Schweitzer-Schule erhalten bleiben sollen. Mit der jetzt fertig gestellten Installierung der Holzmodule in drei Gebäuderiegeln kommt die Schule ihrem Ziel und der angestrebten Arbeitsweise ein großes Stück näher. „Wir können hier neue Lehr- und Lernformen erproben, was in der älteren baulichen Struktur nicht möglich ist, weil die Räume zu klein sind“, erklärte Schulleiter David Weber am Dienstag. In dem Modulbau ist ein großer Raum, der groß genug ist für die ganze Klassenstufe sechs. In der Gemeinschaftsschule ist eine Klassenstufe in Lerngruppen unterteilt. Den Fachunterricht hätten die Gruppen getrennt und durchaus so, wie man es von der klassischen Schule kenne, sagte Weber. Darüber hinaus gebe es Zeiten für individuelles Arbeiten, und diese fänden für die gesamte Stufe in dem großen Raum statt. Jeder Schüler habe hier seinen eigenen Arbeitsplatz – und in diesem Raum finde nichts anderes statt. Auch die Lehrerarbeitsplätze seien integriert, die Schüler würden also nicht alleine gelassen und könnten sich mit Fragen an das Lehrpersonal wenden.

Freilich seien nur selten alle 75 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe gleichzeitig hier anwesend. „Da kommt man dann schon an Grenzen“, stellte Weber fest. Eine kleine Insel mit zwei Sofas erlaubt das Arbeiten im Team. Solche Plätze sollen noch ausgebaut werden, womöglich im Flur, sagte Weber.

Das Provisorium mit seinen 380 Quadratmetern Grundfläche ist ganz auf die neuen Lernformen zugeschnitten. Neben kleineren Räumen gibt es einen multifunktionalen Raum. Und die Holzmodule bieten eine höhere Aufenthaltsqualität als herkömmliche Containerbauten.

Die größten Investitionen der Stadt gingen derzeit und in den kommenden Jahren in den Ausbau von Schulen und Kinderbetreuung, stellte Oberbürgermeister Jörg Lutz fest. Allein das Aufstellen der Holzmodule an der Albert-Schweitzer-Schule habe 300 000 Euro gekostet. Die Module sind gemietet, pro Jahr kommen Mietkosten von knapp 100 000 Euro hinzu. Ein ganz zentraler Punkt in der Schulentwicklung sei der Anbau an die Albert-Schweitzer-Schule, betonte Lutz. Die Stadt wolle ganz bewusst nicht nur den gymnasialen Zweig stärken. Wie Fachbereichsleiterin Annette Buchauer ankündigte, würden die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung dieses Frühjahr dem Gemeinderat vorgestellt, danach könne der Bauantrag vorbereitet und die Detailplanung begonnen werden. Ende 2021 soll der Neubau laut Plan fertiggestellt sein. Darin werden sechs große Lernateliers, wie das jetzt im Modulbau vorgestellte, zu finden sein sowie Ruhezonen und Begegnungsräume.

Hinsichtlich der Kosten geht Lutz von einem zweistelligen Millionenbetrag aus, Genaues wird die Planung ergeben. Am bestehenden Bau der Albert-Schweitzer-Schule wird indessen wenig verändert. Da die Gemeinschaftsschule auch Ganztagsschule ist, wird im Neubau eine Mensa eingerichtet, da man bisher auch hier mit Provisorien lebt. Die Außenanlagen des Modulbaus sollen bis Ostern fertiggestellt werden, und zwar von der Firma Bauwerk aus Schliengen gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern.