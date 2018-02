Lörrach Nellie Nashorn: Mit Selbstbewusstsein in die Zukunft

Das Kulturzentrum Nellie Nashorn steht mit dem Team um Patrick Dengl so gut da wie lange nicht.

Lörrach – Das Nashorn ist zur Ruhe gekommen und siehe da: auch jünger geworden. Nach personellen und finanziellen Turbulenzen ist nun seit einem knappen Dreivierteljahr Patrick Dengl Geschäftsführer. Er hat nicht nur ein gutes Team um sich versammelt, sondern auch neue Akzente gesetzt, ohne das Bewährte über Bord zu werfen.

Matti Kunstek (36) arbeitet seit Mitte Oktober mit einer halben Stelle im Lörrachs soziokulturellem Zentrum. Er ist im Wesentlichen für das Organisatorische zuständig, Patrick Dengl für das Konzeptionelle – doch die beiden, die ich schon lange kennen, arbeiten im engen Austausch. Kunstek hat viel Erfahrung in Soziokultur, Kultur- und Eventmanagement mit nach Lörrach gebracht.

Verjüngung im Team, auf der Bühne, im Publikum

Ihnen zur Seite stehen zwei junge Frauen im freiwilligen sozialen Jahr (FSJ). Lara Janke (18) kümmert sich um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Politik- und Sozialwissenschaftlerin Juliette Marchet (21) ist im Rahmen eines deutsch-französischen Programms im Nellie Nashorn und kümmert sich um Vermietungen und Kontakte zu den Gruppen. Für die Kneipe ist wie seit vielen Jahren Yvonne Schneider zuständig, unterstützt von Ehrenamtlichen. Juliette Marchet ist auch für ein Projekt zuständig, das im April läuft: eine Comic-Woche mit Workshops und Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit den SAK realisiert wird.

Alle, sagt Patrick Dengl, arbeiten eigenständig und doch als Team. So lassen sich die Dinge endlich in der Ruhe entwickeln, die so lange fehlte. Die bewährten Formate laufen weiter, etwa Sprachencafé, Kneipenquiz, Bal Folk oder die Spieleabende. Das Mitbring-Frühstück gibt es weiter, nun auch kombiniert mit Kino für Erwachsene und Kinder und in Kooperation mit dem Free Cinema. Für Kabarett, Comedy oder Poetry Slam im Veranstaltungsraum lade er gern auch jüngere Künstler ein. Getanzt wird regelmäßig. Das alles laufe sehr gut, sagt Dengl – und auch die gewünschte Verjüngung beim Publikum funktioniere. Theater liefern das hauseigene Ensemble Gut & Edel oder Tim Krause mit der Gruppe der Lebenshilfe.

Die Kneipenkonzerte, bei denen fürs Bezahlen ein Hut rumgeht, sind freitags. Er suche der Abwechslung wegen etwas gezielter aus, sagt Dengl, doch bewerben kann sich nach wie vor jeder. Beim Thema Musik sei noch „am meisten Luft“. Interessante Künstler, die bezahlbar sind und ihr Publikum finden – das ist ein Spagat, der nicht leicht fällt. Doch ohnehin sieht sich das Team noch am Anfang und Vieles in der Entwicklung. Es laufe gut, sagt Dengl, spannend finde er aber vor allem, was an Neuem noch kommen werde. Das Team will das Nellie Nashorn nicht neu erfinden, aber doch „aufpeppen“. Und damit ist man längst nicht am Ende. „Wir lernen das Publikum und die Landschaft noch kennen“, sagt auch Matti Kunstek.

Umgestaltet wurde das Programmheft. Es komme jetzt selbstbewusster daher, begründet Dengl die Neuerung – und das ist auch seine Devise für das Zentrum: Das Nellie Nashorn müsse selbstbewusster auftreten als früher. „Das Haus machte sich nach Draußen eher zu klein“. Finanzielle Sorgen gibt es zur Zeit nicht.

Viele Veranstaltungen und oft auch die Kneipe werden gut angenommen, die Vermietungen haben „extrem angezogen“. Der Jahresabschluss ist nicht ganz fertig, doch laut Dengl sieht es gut aus. Die Zuschusszusage der Stadt stehe zwar erst nur für 2018. Doch „die Signale sind positiv“.

Die nächsten Termine

Mittwoch, 21. Februar:

Bal-Folk-Tanzabend, Gruppen- und Paartänze mit Live-Musik, 19.30 Uhr.

Freitag, 23. Februar:

Kneipenkonzert mit Liedermacher William Wormser, 20 Uhr.

Sonntag, 25. Februar:

Mitbringfrühstück und Film: Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen,10 bis 13 Uhr

Mittwoch, 28. Februar:

Café International – Sprachencafé: Mit Muttersprachlern, 20 Uhr