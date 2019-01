von Ansgar Taschinski

Lörrach (ata) Mode neu denken, darum geht es bei „Mode mal anders“ am Samstag im Nellie Nashorn. Dort wird es unter anderem eine Kleidertauschbörse und ein Kneipengespräch mit Experten aus der Textilindustrie geben, um den Konsum von Kleidung anders zu betrachten und miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Organisatoren stellten die Veranstaltung am Montag bei einem Pressegespräch vor.

Der Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch, die Auswirkungen von Chemikalien in der Textilherstellung für die Umwelt oder das Vernichten von zurückgeschickter Kleidung bei Versandhändlern: Die negativen Auswirkungen der Modeindustrie sind kaum zu übersehen. Alternativen zur Wegwerfkleidung und Möglichkeiten zur gerechteren und nachhaltigeren Herstellung von Kleidung widmet sich „Mode mal anders“, organisiert vom Kreisverband der Grünen in Lörrach, in Kooperation mit der Kleidertauschparty und dem Nellie Nashorn.

Entstanden sei die Idee beim Neumitgliedertreffen des Kreisverbands der Grünen Lörrach, so Gabriele Schneider, Mitglied des Kreisvorstands der Grünen. „Wir haben Gabriele und die anderen beim Lörracher Zukunftstag getroffen“, sagte Alena Hubach von der Kleidertauschparty Lörrach. Sie stellten ein vielfältiges Programm auf die Beine. So gibt es Infostände, bei denen sich die Juniorenfirma „Fair-Image“ der Gewerbeschule, die „fairBRAUCHer“ von Fairnetzt und der Umsonstladen des Irrlicht in Schopfheim präsentieren werden. „Es war uns wichtig zu zeigen, dass es schon vieles gibt und wir das jetzt nicht neu erfinden“, so Sarah Hagmann, Beisitzerin im Kreisvorstand der Grünen Lörrach. Bei einem Quiz rund ums Thema Kleider und ihre Herstellung gibt es Preise zu gewinnen. Die Kleidertauschparty Lörrach veranstaltet ein interaktives Spiel, das aufzeigt, welchen Weg eine Jeans während ihrer Herstellung durchläuft. Nicht nur für Kinder gibt es eine Stoffdruckwerkstatt.

Die Hintergründe der Textilproduktion werden erörtert, moderiert von Hagmann. Diskutieren werden Peter Haas, Hauptgeschäftsführer Südwest Textil, und Michael Dal Grande, ein auf tierische Naturfasern spezialisierter Unternehmer aus Lörrach. „Wir wollen Missstände ansprechen, die ökologischen und auch für die Arbeiterinnen“, so Hagmann. Jeder habe von den schlimmen Auswirkungen der Textilindustrie gehört und trotzdem kauften viele Menschen nach wie vor billige Kleidung. So wolle man sich den Fragen widmen, wie man dieses Dilemma aufbrechen könne, damit Mode fairer wird. „Es ist ein sehr komplexes Thema und es gibt darauf keine einfachen Antworten“, so Hagmann. „Dabei war es uns wichtig, nicht nur darüber nachzudenken und zu diskutieren, sondern auch zu handeln“, so Theresia Lindner, ebenfalls Mitglied bei den Grünen. So soll es eine Kleidertauschbörse geben. Jeder darf bis zu fünf noch gute Kleidungsstücke mitbringen und erhält pro Kleidungsstück einen Bon, den er gegen ein anderes Kleidungsstück eintauschen kann. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Egal ob Jacken, Hosen oder Schuhe, alles ist willkommen, außer Accessoires und Unterwäsche. Falls am Ende Kleidung übrig bleibt, wird diese an eine soziale Organisation gespendet.

Ziel ist es, viele Menschen zu erreichen und zum Nachdenken zu bewegen. So erklärte Katharina Nobs vom Ortsverband Grenzach-Wyhlen: „Wir fangen im Kleinen an, aber idealerweise hat es Auswirkungen darüber hinaus.“

Termin: „Mode mal anders“, Samstag, 26. Januar, 14.30 Uhr, Nellie Nashorn, das Kneipengespräch beginnt um 15 Uhr, die Kleidertauschbörse um 16 Uhr im Theatersaal.