von Sabine Ehrentreich

Lörrach – Tumringen hat eine wunderschöne neue Halle, in Brombach entsteht sie gerade. Die Fridolinhalle in Stetten wird gründlich saniert. Alles prima, findet Jörg Roßkopf, Chef der Lörracher Narrengilde. Nur: Was auf der Strecke bleibe, seien Orte, an denen richtig gefeiert werden kann, zum Beispiel während der Fasnacht. Das sei nämlich in den schönen neuen Sporthallen nicht mehr möglich. Sein Wunsch: eine einfache Halle speziell für diesen Zweck.

Es sei schon jetzt mühsamer geworden, Orte für Feste zu finden, an denen zum Beispiel auch getanzt werden kann und an denen es nicht gleich ein Unglück ist, wenn mal ein Glas zu Bruch geht, sagt der Obergildenmeister. So weiche die Guggemusik Ranzepfiffer mit ihrem Ball dieses Jahr nach Haltingen aus, die Gugge Tschäddärä feiert in Inzlingen. Doch noch komme man einigermaßen klar. Roßkopfs Sorge gilt der Zukunft, wenn auch die alte Brombacher Halle abgerissen ist. In der neuen, prognostiziert Roßkopf, „kann kein fröhliches Fest mehr stattfinden“. Für ein Konzert des Musikvereins eigne sich eine edle neue Halle vielleicht, nicht aber für Veranstaltungen, an denen es etwas ausgelassener zugehe. Doch nach Roßkopfs Überzeugung brauche es auch Orte für Konzerte für ein junges Publikum, für Schulfeste, Bälle oder auch große Hochzeiten.

Der Bedarf häuft sich in den Fasnachtswochen. Die Bälle seien es meist, sagt der Lörracher Gildenchef, wo für den Nachwuchs die Fasnachtssozialisation beginnt. Von der Halle über die Straße in den Saal – so verlaufe das meist. Auch er selbst sei als Jugendlicher nicht über den Straßenumzug oder Zunftabende zur Fasnacht gekommen, sondern über die Feste.

Falle das weg, sieht er die Fasnacht über kurz oder lang gefährdet. Bälle weg, Jugend weg, Fasnacht weg – das ist es, was er fürchtet. Während die fünfte Jahreszeit in Rottweil oder Villingen von ihrer langen Tradition zehre, werde sie in Lörrach, wo die Fasnacht verhältnismäßig jung ist, am Leben gehalten, weil die Menschen hier gemeinsam feiern und eine gute Zeit erleben. Für Neues sei man hier viel offener als in den Hochburgen. Die Haagener Schlossberghalle, die Hallen in Hauingen und Brombach – „damit kommen wir im Moment noch durch“, sagt Roßkopf. Doch in der Schlossberghalle muss in diesem Jahr erstmals der Hallenboden aufwändig abgedeckt werden. Die Brombacher Halle wird demnächst abgerissen.

Dort findet in diesem Jahr nochmal der Glunggi-Ball statt – und dann? Der Burghof ist teuer, der Kinderball kann nur stattfinden, weil die AOK ihn unterstützt. Die Alte Halle in Haagen ist für Vieles zu klein. Die Oktave Chratzer Brombach gingen in diesem Jahr ins Alte Wasserwerk, doch Roßkopf ist skeptisch, ob sich das bewährt.

Narren wollen nur einfache Halle

Was er sich wünscht, ist eine Einfachhalle, idealerweise in einem Industriegebiet, etwa auf dem KBC-Areal, am besten mit der Möglichkeit, sie zu unterteilen. Keinen Luxus, sondern einen Ort „vom „Ausbaustandard der Velö-Halle“, sagt der Gildenchef augenzwinkernd. Für so eine Adresse wirbt er etwa auch bei Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic, die in diesem Jahr Protektorin der Fasnacht ist. Er fordere eine solche Halle nicht für die Fasnacht, betont Roßkopf, „sondern für die Bürger dieser Stadt“, rund ums Jahr. Auch ein Tanz in den Mai müsse doch auch künftig noch möglich sein.

Mit den Hallen sei es wie mit dem Klimawandel, zieht der Gildenchef einen etwas kühnen Vergleich – die Anzeichen sehe man schon, und wenn man nicht gegensteuere, sei es zu spät. Jörg Roßkopf ist überzeugt: „Wenn man den Leuten die Räume nimmt, verändert man die Gesellschaft.“