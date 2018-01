Lörrach Narrenbaum in Lörrach soll wieder ein Baum mit Charakter sein

Narrenbaum in Lörrach soll wieder ein Baum mit Charakter sein

Narrengilde Lörrach stellt den Narrenbaum auf dem Alten Marktplatz. Eine Schiene soll verhindern, dass der Baum bei Sturm abknickt.

23 Meter ragt der Narrenbaum mit den Symbolen der Cliquen seit Samstagmittag auf dem Alten Marktplatz in die Höhe und kündet von der Herrschaft der Narren in Lörrach. Umrahmt von den beiden Jörgs – Oberbürgermeister Lutz und Obergildenmeister Rosskopf – hatte zuvor die Protektorin Margarete Kurfeß das bunte Spektakel des Stellens verfolgt, das zum 30. Mal vonstatten ging, und sich gefreut, als der Baum mit einem kräftigen Ruck in die dafür vorgesehene Öffnung flutschte.

Nachdem der mickrige städtische Weihnachtsbaum in diesem Winter zum Gespött der Leute geworden war, hoffte nicht bloß der Obergildenmeister, dass mit dem Narrenbaum „die Geschichte der hässlichen Bäume auf dem Platz zu Ende ist“. Der Oberbürgermeister hatte sich zu Beginn des Spektakels optimistisch gezeigt. Der Narrenbaum werde viel schöner aussehen als der Christbaum. Es werde auf jeden Fall wieder ein Baum mit sehr viel Charakter, wie er lachend feststellte. Genau mit den gleichen Worten hatte er aber immer auch den Weihnachtsbaum gegen Kritik und Spott verteidigt.

Zum besonderen Charakter des aktuellen Narrenbaums gehört auf jeden Fall, dass man ihm oben eine Schiene verpasst hat, damit er beim nächsten Sturm nicht abknickt. An seinem Stamm hat sich außerdem ein Schnitzer verkünstelt und ihn statt mit den üblichen Ringen mit einem eckigen Giraffenhalsmuster verziert. Kaum stand das Herrschafszeichen der Narren, bekam er auch schon sein erstes Fett weg: Er sei ja sogar noch schlimmer als der Weihnachtsbaum, fehlten ihm doch sämtliche Äste unten. Die Verschnaufpausen für die starken Männer gestalteten diesmal der Spielmannszug sowie die Guggenmusiken Ohreputzer, Tschäddärä und Trottwarschlurbi mit fasnächtlichen Klängen.