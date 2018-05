Lörrach Nahverkehr: Stadt will Klarheit in der Tram-Frage

Nahverkehr: Stadt will Klarheit in der Tram-Frage

Bei vier Enthaltungen von den Grünen beschließt der Gemeinderat eine Studie über die Chancen einer Straßenbahn in Lörrach.

Bei vier Enthaltungen aus den Reihen der Grünen hat der Gemeinderat am Donnerstagabend beschlossen, eine Studie zur grundsätzlichen Abklärung einer Straßenbahnverlängerung nach Lörrach in Auftrag zu geben. Einig war sich der Gemeinderat in der Einschätzung, dass die Studie Erkenntnisse liefern, jedoch keineswegs eine politische Entscheidung vorwegnehmen kann. Auf Wunsch von SPD und Grünen wurde ein Passus aufgenommen, der vor einer Auftragsvergabe noch einmal eine Vorlage des Pflichtenhefts im Gemeinderat vorsieht.

Die Formulierungen im Zusammenhang mit der Tram-Studie sind sehr allgemein gefasst. Mit dem jetzigen Beschluss ist zunächst einmal nur der grundsätzliche Wille festgehalten, die Sinnhaftigkeit einer Straßenbahn in Lörrach zu überprüfen und zu klären, welches Kosten-Nutzen-Verhältnis besteht.

Zuletzt wurde 2013 im Rahmen einer Untersuchung des Trinationalen Eurodistricts eine Tramverlängerung untersucht. Seinerzeit hieß es, der Parallelverkehr mit der S-Bahn sei nicht wirtschaftlich. Später spielte die Tram-Frage bei den Überlegungen für das Projekt „Am Zoll“ eine Rolle. Dieses Vorhaben, das den Stadtraum an der Grenze von Lörrach und Riehen aufwerten möchte, war einst als „Verkehrskehrsdrehscheibe“ lanciert worden. Dazu gehörte die Idee, die Basler Straßenbahn bis auf den jetzigen Zollhof zu führen und dort einen Verknüpfungspunkt mit der S-Bahn zu schaffen. Doch vonseiten der Schweiz wird eine solche Verlegung der Wendeschleife derzeit nicht gewünscht.

Gleichwohl muss im Zusammenhang mit dem Zollquartier eine mögliche Tram-Verlängerung untersucht werden. Denn die Frage, ob eine Straßenbahn durchs künftige Quartier fährt oder nicht, ist richtungsweisend. Auch für den Generalverkehrsplan, der in den nächsten Jahren erstellt wird, ist die Klärung dieser Aspekt von grundsätzlicher Bedeutung. Weil das Projekt am Zoll vom Bund über das Programm „Nationale Projekte des Städtebaus“ gefördert wird, kommt die Stadt Lörrach auch für das Gutachten in den Genuss einer Förderung.

Von den geschätzten 100 000 Euro übernimmt der Bund 90 Prozent. Wie schon bei der Diskussion im Vorfeld deutlich wurde, verbinden alle Fraktionen mit der Studie die Hoffnung, für die bisher eher spekulative Tram-Diskussion eine faktische Grundlage zu erhalten – und eventuell eine „Datenbasis für den gesamten Nahverkehr“, wie Bernhard Escher für die CDU formulierte. Der Ansatz, dass die Studie den Zusammenhang mit der Mobilität insgesamt herstellt, war allen Fraktionen wichtig. Weil der Beschluss in dieser Hinsicht nachgebessert wurde, stimmten auch die Grünen teilweise zu. Die vier Enthaltungen aus ihren Reihen begründete Stephan Berg mit der Einschätzung, dass eine Straßenbahn keinen Vorteil im Vergleich zur S-Bahn bringt.

Ebenfalls im Zusammenhang mit der Quartiersentwicklung „Am Zoll“ steht die Frage, was mit der Basler Straße in ihrem südlichsten Abschnitt geschehen soll. Dieser Abschnitt wird von einer Bundesstraße zur Kommunalstraße zurückgestuft. Schon jetzt sind die Dimensionen, die früher für einen Lkw-Grenzübergang ausgelegt waren, nicht mehr sinnvoll.

Mit einer Variantenuntersuchung möchte die Stadtplanung Aufschluss darüber erhalten, wie dieser Raum zeitgemäßer gestaltet werden könnte. Auch diese Studie, für die etwa 20 000 Euro veranschlagt sind, wird vom Bund zu 90 Prozent übernommen. Allein die Diskussion über die beiden Studie verdeutlichten, wie weit die Meinungen zur Basler Straße auf deren gesamter Länge, also bis zur Innenstadt, auseinandergehen.