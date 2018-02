Lörrach Nächtliche Geisterfahrt endet an Hauswand

Nicht ohne Folgen blieb die Vergesslichkeit eines Autofahrers am späten Dienstagabend in Lörrach.

Der 21-jährige Mann stellte seinen fahrbaren Untersatz in der Fichtenstraße ab und ging in seine Wohnung. In der Folge setzte sich das Auto mangels angezogener Handbremse auf der abschüssigen Straße von selbst in Bewegung.

Es rollte bergabwärts, ehe es nach etwa 30 Metern über eine Grünfläche fuhr und danach gegen eine Hauswand krachte.

Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden hielt sich in Grenzen und wurde auf etwa 1000 Euro geschätzt.