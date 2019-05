von Peter Gerigk

Nächste Station in der Debatte um die Einführung der rabattierten Viererkarte im Stadtverkehr mit Bus und S-Bahn zum Preis von 4 Euro: Nach dem Bericht des Regio-Verkehrsverbund Lörrach (RVL) am Donnerstag im Gemeinderat präsentieren die Stadtwerke dem Gemeinderat die Beschlussvorlage. Zunächst beraten der Hauptausschuss und der Ausschuss für Umwelt und Technik am Donnerstag darüber. Ziel bleibt es, einen Stadttarif mit einer Fahrt für einen Euro anzubieten. Strittig ist, ob dies montags bis freitags nur von 9 Uhr an gilt oder schon früher.

Der Gemeinderat hat die Einführung der vergünstigten Fahrkarte, die noch keinen Namen trägt, aber eine Fahrt im Stadtgebiet für einen Euro ermöglicht, im Dezember 2018 bereits grundsätzlich beschlossen. Die Viererkarte wurde dazu ausgewählt, zum Preis von 4 Euro statt wie bisher für 8 Euro angeboten zu werden. Noch umstritten ist, ob es eine zeitliche Beschränkung für die Gültigkeit des Fahrscheins geben wird. Der RVL besteht darauf, die Gemeinderatsfraktionen sprechen sich dagegen aus.

Bedingungen des RVL

Die Gesellschafterversammlung des RVL hat sich für die rabattierte „ViererCard“ ausgesprochen, dies jedoch an Bedingungen geknüpft. Der Geltungsbereich für Bus und S-Bahn im Stadtgebiet ist unbestritten, doch sollen die Fahrkarten nach dem Willen der Gesellschafter montags bis freitags erst von 9 Uhr an und nur an Wochenenden rund um die Uhr Gültigkeit besitzen. Sie sollen auch nicht an Fahrkartenautomaten und im Bus verkauft werden, sondern im Rathaus Lörrach, in der Touristinfo, den Ortsverwaltungen, Kiosken und weiteren nicht genannten Stellen. Die Einnahmeausfälle des RVL muss die Stadt finanzieren. Die Bezeichnung für diese vergünstigten Tickets soll mit dem RVL abgestimmt werden und der Testlauf mit Evaluierungen von 1. August bis 31. Juli 2021 dauern.

Wanderbewegungen

Der RVL will vor allem mit der zeitlichen Beschränkung verhindern, dass die Subventionierung dieser neuen Fahrkarten auf Kosten von Zeitkarten und Jahresabos geht. Das Angebot soll sich in erster Linie weder an Berufspendler noch an Schüler oder Fahrgäste von außerhalb der Stadt richten. Um alle finanziellen Auswirkungen zu kalkulieren und der Stadt eine Kalkulation darüber zu bieten, welche Einnahmeausfälle des RVL sie übernehmen werden muss, setzte der RVL einen Gutachter ein. Dessen Kostenschätzung beträgt 380 000 Euro und ist als Obergrenze zu verstehen. Sie basiert auf folgenden Annahmen: 60 Prozent der Käufer von 2,50 Euro teuren Einzelfahrkarten wechseln ebenso zur rabattierten Viererkarte wie 60 Prozent der Nutzer, die die jährlichen 34 000 Punktekarten verwenden; dazu kommen auch alle, die die bisherige Viererkarte nutzen.

Stadtwerke sind optimistischer

Arne Lüers vom Eigenbetrieb Stadtwerke weist in der Beschlussvorlage darauf hin, dass die Stadtwerke bei ihrer vorläufigen Schätzung vom November 2018 „von einer geringeren Abwanderung aus den ertragsstarken Fahrscheinen ausgegangen“ seien. Da präsentierte sie dem Gemeinderat geschätzte jährliche Mehrkosten in Höhe von 180 000 Euro. „Gleichzeitig wurden zusätzlich verkaufte Vierer-Cards von Neukunden einkalkuliert, da dies letztlich der Hauptzweck des Tickets ist.“ Die Stadtwerke schlagen jedoch ebenfalls von montags bis freitags die zeitliche Beschränkung von 9 Uhr an vor.