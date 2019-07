von rut

Lörrach (rut) Ferien mit Musik, Musik in den Ferien: Wer Holzbläser, Blechbläser oder Schlagzeuger und nicht älter als 25 Jahre ist und Lust hat, mit deutschen und französischen Jugendlichen zu musizieren, kann Ende August Besonderes erleben: Bei der Jugendmusikwoche „Pont Musical du Rhin“ werden junge Leute aus beiden Ländern ein Konzertprogramm einüben und bei zwei Auftritten, darunter auf dem Weinfest in Breisach, vorstellen. Geprobt wird vom 25. August bis 1. September in Mittelwihr im Elsass. Auf deutscher Seite sind noch Plätze frei.

Pont Musical du Rhin ist ein Gemeinschaftsprojekt der beiden Blasmusikverbände Kaiserstuhl-Tuniberg und der Union Départementale des Sociétés de Musique du Haut-Rhin. Unterstützt wird die Woche unter anderem aus Mitteln des Interreg-Programms der Europäischen Union; geleitet wird das Vorhaben von Mario Bürki und Philippe Wendling. Bürki ist ein Schweizer Blasmusikkomponist, Dirigent, Dozent und Experte für Wertungsspiele. Philippe Wendling ist preisgekrönter Euphoniumspieler und seit 1997 Mitglied der Musique des Gardiens de la Paix (Polizei-Musikkapelle) in Paris. Von 2000 bis 2017 unterrichtete er Euphonium am Konservatorium in Straßburg. Derzeit leitet er die Musikgesellschaft Pratteln und Kaiseraugst sowie die Batterie Fanfare von Riespach.

Zugangsvoraussetzung ist das Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze oder höher. Probensprache ist deutsch. Für Registerproben und das Ensemblespiel stehen zahlreiche weitere Dozenten zur Verfügung. Neben Proben, Spiel und Spaß sind Ausflüge, unter anderem auf die Hochkönigsburg, geplant. Die Teilnehmergebühr beträgt 320 Euro, inklusive Kurswoche, Ausflüge, Unterbringung und Vollpension. Zu hören sein werden die jungen Musiker am 31. August um 18 Uhr auf dem Weinfestgelände Breisach und am 1. September um 14.30 Uhr in der Salle Grassegert in Wittelsheim.

Anmeldungen, so schnell wie möglich, und weitere Informationen beim Präsidenten des Blasmusikverbands Kaiserstuhl-Tuniberg, Rainer Gehri, Telefonnummer 07633/98 11 55 oder praesident@bmvkt.de.