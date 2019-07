von Sabine Ehrentreich

Lörrach – Dem Bau eines Depots für die Sammlung des Dreiländermuseums steht kaum noch etwas im Wege. Nach dem Gemeinderatsausschuss für Umwelt und Technik gab am Dienstag auch der Hauptausschuss eine glasklare Empfehlung an den Gemeinderat ab. Dessen Zustimmung zu Planung und Finanzierung dürfte nun nichts mehr im Wege stehen. Damit findet die wertvolle Sammlung nach 140 Jahren wohl endlich eine feste Heimat.

Beide Sitzungen verfolgten das Museumsteam und Vertreter des Museumsvereins gespannt. Sie durften nicht nur das klare Votum der empfehlenden Gremien mit nach Hause nehmen, sondern auch viel Anerkennung für ihren Einsatz – ebenso wie Museumsleiter Markus Moehring und der Fachbereich Kultur und Tourismus mit Lars Frick an der Spitze. Alle hatten hartnäckig für dieses Projekt gestritten. Das Depot, das in der Nachbarschaft der Gustav-Winkler-Siedlung in Brombach entstehen soll, werde künftig „ein Stück kulturelles Erbe bewahren“, sagte Oberbürgermeister Jörg Lutz.

Sammlung für viele Museen wichtig

Lars Frick charakterisierte das Gebäude, in dem die rund 50 000 Stücke zur Geschichte der trinationalen Oberrheinregion künftig fachkundig aufbewahrt und zugänglich gemacht werden, als „Herzstück“ der Museumsarbeit. Dem widersprach im Hauptausschuss SPD-Sprecher Günter Schlecht. Das Herzstück bleibe immer noch das Dreiländermuseum.

Annette Buchauer, Leiterin des Fachbereichs Grundstücks- und Gebäudemanagement, erläuterte den Bau, für den Frank Hovenbitzer von Wilhelm und Hovenbitzer Architekten verantwortlich zeichnet. Es entsteht ein zweigeschossiger Bau, der über dem Eingangsbereich erhöht ist. Das Gebäude trennt die Wohnbebauung vom Gewerbegebiet, das östlich des Depots entstehen soll, die Gebäudehöhe ist auch dem Lärmschutz geschuldet. Die Mehrgeschossigkeit verteuert den Bau. Da er aber weniger Fläche braucht, kann ein Teil des ursprünglich fürs Depot vorgesehenen Grundstücks veräußert werden. Das Volumen wurde etwas reduziert, eine kleine Erweiterungsfläche ist aber vorgesehen. Im Innern schließen sich auf beiden Stockwerken an einen geschlossenen Körper für die Sammlung Funktionsflächen für Mitarbeiter und Besucher an. Das Baumaterial ist Beton, der das Klima stabil hält, auf eine Klimatisierung kann damit verzichtet werden. Lieferfahrzeuge können in das Gebäude einfahren.

Es wurden Kosten von 5,46 Millionen Euro errechnet, mit einem Puffer werden für den Neubau knapp 5,9 Millionen Euro veranschlagt. 250 000 Euro trägt der Museumsverein, 1,7 Millionen Euro sind aus Interreg-Mitteln so gut wie zugesagt. Markus Moehring erläuterte im Ausschuss, warum die EU das Projekt unterstützt. 20 Partner in Südbaden, dem Elsass und der Nordwestschweiz sind mit dem Boot, die alle Projekte mit dem Dreiländermuseum und dessen Sammlung verwirklichen. Das Depot sei, so wie es jetzt geplant wurde, ein Kompromiss und entspreche nicht der DIN-Norm für solche Bauten. Doch diesen Kompromiss, so Moehring, „kann ich vollkommen mittragen“.

Ein Dank an die Beteiligten kam von allen Fraktionen. „Eine Suche hört auf“, freute sich Bernhard Escher für die CDU. Margarete Kurfeß (Grüne) sagte, der Bau werde die Bedeutung des Museums unterstreichen, und freute sich über die vorgesehene Begrünung. „So weit wie jetzt waren wir noch nie“, kommentierte Günter Schlecht für die SPD und fügte an, das Gebäude sei im Gewerbegebiet gut aufgehoben. Eben dies stellte Uwe Claassen (Freie Wähler) in Frage. Auch er freute sich, dass das Vorhaben endlich umgesetzt werde, aber er trauere dem Standort Aichelepark nach. Diesem Ort war rasch eine Absage erteilt worden, die Oberbürgermeister Lutz im Ausschuss noch einmal verteidigte. Für den Park in der Innenstadt wäre das Gebäude viel zu wuchtig gewesen, sagte er.

Silke Herzog (Freie Wähler), auch Ortsvorsteherin in Brombach, fragte nach der Gebäudehöhe und dem Baustellenverkehr. Es gebe da Sorgen bei den Anwohnern. Sie enthielt sich als einzige der Stimme, gab ihrem grundsätzlichen Ja zum Projekt aber Ausdruck.