Lörrach Mit Vollgas auf die Pauke bei der Gugge-Explosion in Lörrach

Heiße Sounds treiben den Narren bei der Gugge-Explosion die Kälte aus den Knochen. Britische Band sorgt für Überraschung.

Die Lasser-Gugge-Explosion bleibt das Maß der Dinge, wenn es um den speziellen Fasnachtssound geht. Das lässt sich in Zahlen ausdrücken: Mehrere zehntausend Menschen drängten sich vor vier Bühnen im Lörracher Stadtzentrum, wo mehr als 40 Formationen mit insgesamt mehr als 1500 Musikern auftraten. Selbst eine englische Band war gekommen – auf der Suche nach dem „best place“ in Sachen Gugge-Musik.

Von wegen „Walking on Sunshine“, das die Tschäddärä zu Beginn der Konzerte als schrille Version zum Besten gaben, wohl in der Hoffnung, die Guggenmusiker könnten damit die Sonne herauslocken. Der vorhergesagte Schnee kam aber glücklicherweise nur in Form von weißen Konfetti-Sternchen aus der Kanone vom Himmel. Wolkig war es und so frostig wie schon lange nicht mehr bei einer Gugge-Explosion. Doch die närrischen Musiker haben ja ein probates Mittel, um die Kälte aus den Knochen zu vertreiben: Mit Vollgas dagegen anspielen.

Die Löli-Tuter, Geisseschränzer, Ryyssboodäfääger, Schluuchturmgeischter, Seegusler und Schärbähuffä ließen sich nicht lang bitten. Sie schmetterten aus ihren Blasinstrumenten heraus, was ging. Die Noten quietschten, die Musiker hobelten und fetzten einen Sound, der die Paukenfelle vibrieren ließ. Damit versetzten die Formationen die Zehntausende vor den Bühnen schnell in rhythmische Bewegungen und brachten ihr Blut in Wallung. Dazu wurde zwischen den Auftritten das eine oder andere Hochprozentige heruntergekippt, welches der Guggemusiker im Flachmann oder einer Spritze stets am Häs führt. An den Buden herrschte am Samstag Glühwein-Stimmung, der später beim Abendkonzert denn auch mal frühzeitig zur Neige ging.

Die Neuordnung der Bühnen – die Hauptbühne stand nach wie vor auf dem Alten Marktplatz, weitere auf dem Senser Platz, beim Hebelpark und zwei auf dem Chesterplatz – hielt die Wege kurz. Wer eine Klangwolke hinter sich ließ, tauchte schnell in die nächste ein. Querbeet spielten die Guggen Hits der Pop- und Rockmusik aus den vergangenen fünfzig Jahren. Die Überraschung des Tages gelang einer Formation aus Großbritannien, dem Land, das gerade die EU verlässt. Die mehr als dreißig Mitglieder starke Frumptarn Guggeband aus Barnsley hatte die Insel verlassen, um bei einer Veranstaltung in Laufenburg aufzutreten. Kurzfristig entschieden die Briten, auch in Lörrach aufzutauchen – unangemeldet natürlich. „You must go to the best place“, „Ihr müsst zur besten Veranstaltung gehen“, hatte man ihrem Leiter Keith Ramskill in Laufenburg gesagt, wie Moderator Matthias Zeller berichtete. In Wahrheit war die Frumptarn Guggeband schon einmal bei der Gugge-Explosion. Sie hatte den Briten so gut gefallen, dass sie jetzt als kunterbunt gewandete Skelette mit schwungvollen Blechbläsern und schlagkräftiger Percussion wiederkamen und der Veranstaltung einen weiteren Farbtupfer verpassten.

Bei Einbruch der Dunkelheit stellten sich die Zuschauer entlang der Tumringer Straße auf und entzündeten Fackeln, die dann für eine stimmungsvolle Beleuchtung beim Gugge-Korso sorgten. Doch danach war noch lange nicht Schluss.