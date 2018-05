Bürgermeister Michael Wilke ist offiziell verabschiedet und räumt bei der Feier mit einigen (Fehl-)Einschätzungen auf.

„Wo habe ich der Stadt meinen Stempel aufgedrückt?“, wurde Bürgermeister Michael Wilke vor vier Jahren bei der Kandidatenvorstellung zur Oberbürgermeisterwahl gefragt und war eine Antwort schuldig geblieben. Gestern bei seiner Verabschiedung im Rathaus lieferte er sie schließlich nach: „Nirgends.“

Er habe versucht, Dinge zu unterstützen, zu vereinfachen und zu beschleunigen, heiße Kartoffeln aus dem Feuer zu holen und Menschen an einen Tisch zu bringen, um Lösungen zu suchen, erklärte der Bürgermeister bei der Feierstunde im großen Sitzungssaal, die von Sängerin Celine Huber musikalisch begleitet wurde. „Die Stadt ist immer das Ergebnis von gemeinsamem Tun“, fasste er zusammen.

Als er vor sechs Jahren die Stelle des Bürgermeisters angetreten hatte, sei die Stadt eine andere gewesen. Die Bevölkerungszahl sollte sinken, der Wohnungsbau habe keine Priorität gehabt, Schulerweiterungen oder Kitas nicht auf der Tagesordnung gestanden, weder an Seniorenbeirat noch an eine Seniorenbeauftragte habe man gedacht. Flüchtlinge habe es in Lörrach nicht gegeben und damit auch keine Fragen nach Unterbringung und Integration.

Genau auf diesem Gebiet sollte sich Michael Wilke besonders verdient machen, denn der Blick auf das Miteinander verschiedener Kulturen in Lörrach war ihm ein wesentliches Anliegen. Ohne die Augen vor den damit verbundenen Problemen zu verschließen, sympathisch, im Sinne von mitgehend, auch kritisch und klar, wie der katholische Pfarrer Thorsten Becker analysierte. „Das Wort Willkommenskultur hat sich für mich in Zusammenarbeit mit dir mit Leben und Stil gefüllt“, stellte er fest.

Auch Landrätin Marion Dammann wertschätzte Wilke gerade beim herausfordernden Thema Flüchtlingsunterbringung als „sehr verlässlichen Partner im Rathaus“. Dass er Ziele gestalten konnte, habe sein Amt geprägt und sei seine Stärke gewesen. Oberbürgermeister Jörg Lutz dankte für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit nach der Wahl 2014, bei der die beiden Konkurrenten waren, verhehlte aber auch nicht den holprigen Start. „Es war keine einfache Situation, aber es ist uns gelungen, denn es ging um das Wohl unserer Stadt.“ Für ihn sei es überraschend gewesen, dass Wilke als ausgewiesener Grüner sein Herzblut auf die Schwerpunkte im sozialen Bereich gelegt und mit großem Engagement verfolgt habe, allen voran beim Thema Flüchtlinge, etwa mit der Einrichtung des Welcome-Centers. Aber auch Obdachlosigkeit habe ihn umgetrieben. Elke Dörries dankte für den Freundeskreis Asyl für die gute Zusammenarbeit.

Wie wichtig Michael Wilke die kommunale Kriminalprävention Zeit seines Amtes war, bestätigte Andreas Nagy. Der stellvertretende Leiter des Polizeireviers zollte im Namen seiner Kollegen Anerkennung und Respekt und sagte Dank. Für die Fraktionen des Gemeinderats wünschte Petra Höfler viel Glück für die kommende Aufgabe. Man habe diskutiert, sich gefetzt und polemisiert, aber am Ende habe der Gewinn für alle gestanden. Wie auch von Thorsten Becker gab es ein Apfelbäumchen zum Abschied. Warum er denn jetzt gehe – darüber werde viel spekuliert. Nicht weil er gerne Fahrrad fahre oder vor vier Jahren die OB-Wahl verlor, sondern weil er in sechs Jahren alles erlebt hat. „Was soll also jetzt noch kommen?“, fragte Wilke rhetorisch.