Lörrach – Die Hauptweinlese am Tüllinger-Berg wird in den letzten August- oder in den ersten Septembertagen starten. Laut Karlheinz Ruser, Obmann der Tüllinger Winzer, haben die Lörracher nicht einmal im heißen Sommer 2003 so früh geherbstet. Die Tüllinger erwarten nach dem Frostjahr 2017 sowohl eine ordentliche Menge als auch eine gute Qualität. Ob sich die Erwartung erfüllt, hängt vom Wetter ab.

Landwirte und Obstbauern warten sehnsüchtig auf Regen. Michael Lindemer nicht: „Wenn es jetzt länger regnet, wäre es nicht gut“, sagt der Winzer. Bei langanhaltenden Niederschlägen könnten sich die Trauben zu sehr mit Wasser vollsaugen – am Ende könnten sie platzen. Lindemer rechnet damit, dass er auf seinen eineinhalb Hektar Anfang September mit der Lese beginnen kann. Los geht es mit Findling, gefolgt von Müller-Thurgau. „Dann kommt es Schlag auf Schlag“, sagt Lindemer. Er geht davon aus, dass die Abstände zwischen den einzelnen Sorten kurz sein werden. Gutedel und die Burgundersorten seien dann an der Reihe.

Karlheinz Ruser sagt, die Lese könnte Donnerstag oder Freitag nächste Woche beginnen. „Im August haben wir noch nie angefangen“, sagt er. Selbst im heißen Sommer 2003 ging es erst im September los. Ruser sagt aber auch, dass man damals zu spät dran gewesen sei. „Wir müssen aufpassen, dass das Mostgewicht nicht zu hoch wird“, mahnt der Obmann der Tüllinger Winzer. Ansonsten könnte sich die Situation von 2003 wiederholen: Damals hätten Weiß- und Spätburgunder 14,5 bis 15 Prozent Alkoholgehalt gehabt. Ein wenig kältere Temperatuten und kleine Mengen Niederschlag wünscht sich der Winzer für die nächsten Tage. Er stimmt Lindemer zu: „Dauerregen brachen wir jetzt nicht mehr.“ Bei Ruser beginnt die Lese mit dem Sektgrundwein: Chardonnay, Schwarzriesling und Spätburgunder. „Es gibt eine sehr gute Qualität“, sagt Ruser. Er geht von einer ordentlichen Menge aus.

Für ihn hängt das auch mit den kalten Temperaturen im April vorherigen Jahres zusammen. Infolgedessen mussten die Stöcke weniger Trauben tragen. „Man merkt, dass die Reben in diesem Jahr mehr Reserven haben“, erklärt Ruser. Lindemer beobachtet das vor allem bei seinen Stöcken: „Die Jungen haben es nicht so gut verkraftet.“ Er habe bei Stöcken Triebe abgeschnitten, damit sie nicht ein zu hohes Gewicht tragen. Sowohl die Qualität als auch der Stock könnten leiden. Es seien auch die alten Stöcke, die mit ihren Wurzeln ans Wasser kommen. Bekommt die Pflanze zu wenig Wasser, wirft sie den Teil ab, den sie am wenigsten braucht. Das nennt man Traubenwurf. Ruser berichtet ebenfalls, dass er bei einigen Stöcken reduziert habe.

In der Region hat die Ernte bereits begonnen, unter anderem mit der Sorte Solaris. Wohl am frühesten dürfte ein Bad Krozinger Winzer dran gewesen sein. Dort landeten am 7. August Findling-Trauben in der Presse. Michael Lindemer ist der Meinung, dass das zu früh sei. Er öffnet seine Straußenwirtschaft früher als sonst, am 7. September. „Die Leute sind noch nicht in Herbst-Stimmung“, meint Lindemer. Auch Gabi Greiner (Wiischänk Düllinger Schnägg) erkennt noch keine Straußenwirtschaft-Stimmung. Sie öffnet am 6. September. Aber später aufmachen, nur weil es zu warm sei – das gehe nicht. Im November ist die Saison vorbei. Bei ihr wird auch ab Ende nächster Woche geherbstet. Siegfried Trefzer öffnet seine Strauße (Trefzers Wiistübli) am 5. September. Den Müller-Thurgau holt auch er bereits am 31. August ein. Zehn bis zwölf Tage früher als gewöhnlich. „Mengenmäßig sieht es gut aus und von der Qualität sogar sehr gut“, sagt er. Im Kampf gegen die Trockenheit habe er die jungen Rebstöcke bewässern müssen. Einen Traubenabwurf habe er noch nicht bemerkt.

Flächen am Tüllinger Karlheinz Ruser bewirtschaftet 5,7 Hektar am Tüllinger, Michael Lindemer rund eineinhalb Hektar. Die beiden vermarkten zusammen mit der Straußenwirtschaft Trefzer (knapp ein Hektar) und der Wiischänk zum Düllinger Schnägg (ein Hektar) rund zwei Drittel der Rebflächen am Tüllinger Berg. Auf das Gewann Sonnenbrunnen (Lörrach) entfallen fünf Hektar. Der Weiler Schlipf ist circa halb so groß.

