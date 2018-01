Lörrach Mehr Mitglieder im Jazzclub Lörrach

2017 war für den Jazzclub 56 Lörrach ein erfolgreiches Jahr. 27 Konzerte hat der Club veranstaltet, sie waren gut besucht. Dieses Jahr ist der Terminkalender bereits prall gefüllt.

Rückblick: „Erfreulicherweise hat der Besuch im Jazztone stetig zugenommen, wie auch die Zahl der Mitglieder“, berichtete der Vorsitzende Werner Büche bei der Jahresversammlung. Neben 27 Konzerten und vier Schallplattenabenden im Jazztone organisierte der Jazzclub Bands für „Lörrach swingt“ und „Jazz auf der Burg“.

Kassierer Hermann Schloz berichtete von einem kleinen Überschuss im Jahr 2017, der auch nötig war, weil im Jahr zuvor wegen der Anschaffung einer neuen Tonanlage das Ergebnis negativ ausgefallen war.

Eintritte und Mitgliederbeiträge deckten jedoch die Gesamtkosten für die Konzerte nicht, es fehlten pro Konzert im Durchschnitt 450 Euro, rechnete Schloz vor. Diese werden durch Zuschüsse, Sponsoren und Spenden gedeckt. 8000 Euro bekommt der Jazz Club von der Stadt, was etwa Miete und Nebenkosten für das Jazztone deckt, 4000 Euro vom Land Baden-Württemberg, von wo zudem über die Förderung baden-württembergischer Musiker gut 5300 Euro kamen.

Mehrere Unternehmen unterstützen das Jazztone, aber auch Privatpersonen. So bekam der Club einen Klavierhocker sowie modernste Mikrophone für den Konzertflügel im Wert von 1200 Euro geschenkt, außerdem verlangt der häufig tätige Klavierstimmer kein Geld.

Ausblick: Am 19. Januar kommen das Jermaine Landsberger Quartet mit Sandro Roy ins Jazztone, am 26. Januar Marcia Bittencourt mit dem Michael Arlt Trio.

Der Basler Bassist Stephan Kurmann kommt am 2. Februar mit einem String-Projekt, am 9. Februar spielt „Organic Earfood“ mit dem Pianisten und Organisten Bernie Senensky aus Toronto. „Another Fine Mess“ aus der Schweiz spielen am 16. Februar, am 9. März kommt das Cristina Braga Trio.

Andreas Dombert spielt mit seinem Trio am 16. März, am 23. März kommen „The Ladybirds“ mit mehreren Sängerinnen. Am Sonntag, 6. Mai, 17 Uhr, wird der TV-Koch und Basstrompeter Vincent Klink eine musikalische Lesung geben. Klink hat auf dem Waidhof gelernt und kam von dort immer ins zweite Jazztone beim Meyerhof, erzählte Werner Büche.