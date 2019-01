von Peter Gerigk

Im Jahr 2020 wird Lörrach die 50 000-Einwohner-Marke knacken. Und zwar deutlich, davon ist Monika Neuhöfer-Avdic überzeugt. 49 470 Menschen lebten Mitte 2018 in der Stadt, hat die Bürgermeisterin beim Mediengespräch vor Jahresfrist mitgeteilt. Die Lörracher Bevölkerungsanteile von Ausländern und älteren Menschen entsprechen nicht dem Bundesdurchschnitt.

Die Bevölkerungszahl Lörrachs liegt zwischen denen in den baden-württembergischen Städten Heidenheim an der Brenz und Rastatt, die ebenfalls auf die 50 000-Einwohner-Marke zusteuern. Der Anteil der über 40-Jährigen war Ende 2017 den Zahlen des Statistischen Landesamts zufolge höher als der Anteil der unter 40-Jährigen: 35,6 Prozent waren zwischen 40 und 65 Jahre alt und 19,8 Prozent älter, in absoluten Zahlen waren dies insgesamt 27 276 Menschen. Der Anteil der Menschen über 40 Jahre war in der Stadt in diesem Jahrtausend schon mehrere Jahre lang höher als zu diesem Stichtag. Diese Bevölkerungsgruppe ist bundesweit leicht stärker vertreten als in Lörrach.

Bei den Minderjährigen ist die demografische Entwicklung Deutschlands jedoch auch in der Stadt erkennbar: Ihre Zahl sinkt in der Stadt (8456) trotz einem Auf und Ab tendenziell seit Jahren, dies allerdings nur minimal. Laut Neuhöfer-Avdic leben durchschnittlich 1,8 Menschen in einer Wohneinheit; es gibt 6211 Personenverbände mit Minderjährigen im Haushalt, bei Ein-Kind-Haushalten überwiegend Alleinerziehende (1651).

Die Liste der Lörracher mit ausländischer Staatsangehörigkeit führten Mitte 2018 Italiener (2431) mit großem Vorsprung an, gefolgt von Türken (736) und Kosovaren (451) sowie Einwanderern aus Rumänen (361), der Schweiz (354), Syrien (323), Kroatien (272), der Russischen Föderation (221), Polen (181) und Frankreich (139). Dies weist die Einwohnermeldedatei der Stadt aus. Bundesweit liegen laut Statistischem Bundesamt deutlich türkische vor polnischen und italienischen Staatsangehörigen.