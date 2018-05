Lörrach Lörrach zeigt sich beim Internationalen Sommerfest bunt und offen

Zum 27. Mal begegneten sich am Samstag beim Internationalen Sommerfest Menschen, die nach Lörrach kamen und Menschen, die schon lange hier beheimatet sind.

Dass man auf dem Alten Marktplatz in heiterer Atmosphäre Essen und Kultur teilt, ist Ausdruck des guten Miteinanders in der Stadt, das schon lange herrscht. Auch die Willkommenskultur ist in Lörrach keine Erfindung des Jahres 2015, als die Flüchtlingszahl so rapide anstieg.

Wie Bürgermeister Michael Wilke, der auch Vorsitzender der Internationalen Kommission ist, in seiner Begrüßung sagte, verliere man manchmal aus dem Blick, dass Lörrach schon immer Geflüchtete aufgenommen hat. Viele von ihnen hätten mittlerweile hier eine neue Heimat gefunden. Auch bei den Zuwanderern habe es in der Vergangenheit immer Wellen gegeben, zum Beispiel aus Italien oder Eritrea.

Für die 27. Auflage des von der Internationalen Kommission organisierten Festes hatte man, wie der Bürgermeister erzählte, ein bisschen kühleres Wetter als in den vergangenen beiden Jahren bestellt, als man es vor Hitze auf dem sonnigen Platz kaum aushielt. Das wurde prompt geliefert und gleich noch den ein oder anderen Schauer gratis mit. Das trübte die friedliche Stimmung auf dem Alten Marktplatz mitnichten.

An den Ständen der Vereine und Gruppen mit bunten Waren und exotischen Speisen aus aller Herren Länder verweilten die Besucher und ließen sich bei Organisationen der Friedensarbeit und Entwicklungshilfe die Augen öffnen für die andere Seite der Welt, deren Probleme oft auch Fluchtgründe sind.