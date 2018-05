Lörrach Lörrach swingt: Frühlingsfest mit viel Schwung

Musik spielt in Lörrach wieder eine Hauptrolle. Das Geschäft brummt und Händler sind zufrieden.

„Lörrach swingt“ begeisterte am Wochenende als Marke des Frühlingsfestes von Pro Lörrach erneut das Publikum und verlieh – nomen est omen – den Flanierenden wie am Ende auch den Geschäften im Einzelhandel viel Schwung. Eine gute Idee war es, die große Bühne auf dem Alten Marktplatz im Gegensatz zu den Vorjahren bereits am Samstag zu bespielen. Tausende Menschen kamen in die Innenstadt und genossen die Musik.

Gut ausgewählt hatte Werner Büche vom Jazzclub die Formation für diese Premiere. Die Ritmo Jazz Band mit Raymaluz verwandelte den zentralen Festplatz mit ihren Melodien und Rhythmen in eine südländische Piazza mit karibischem Flair. Mit ihrer ungezwungenen Art, Musikalität und großer Stimme sowie tänzerischen Qualitäten fand die kubanische Sängerin sofort einen Draht zum Publikum und ließ den berühmten Funken überspringen. Mitunter kam sie auch von der Bühne herunter und mischte sich unter die Tanzenden. In den Pausen zwischen den Darbietungen unterhielten Tänzerinnen und Tänzer von Dance Energy das Publikum.

Der Lörracher Bandleader Hans Deyssenroth freute sich: „Wenn die Leute so mitmachen wie hier ist das fantastisch. Die ganz komplizierten Sachen können wir hier nicht spielen, aber hie und da einstreuen. Damit werben wir für den Jazz.“ Auch die regionalen Bands, die Werner Büche für den Sonntag gebucht hatte, taten das auf erstaunlich hohem musikalischen Niveau.

Zum Beispiel die Hot Pepper Stompers in der Grabenstraße am Senser Platz, hervorgegangen wie Phönix aus der Asche aus den vor längerer Zeit aufgelösten Pepperhouse Stompers. Was die Fans an den Wiesentälern schon immer so liebten – gediegener Dixie, Swing und Blues mit jazzigen, alemannischen Versionen von Frank Dietsches Texten – beherrschen die Musiker auch in der neuen Konstellation. Bassist Rolf Riess leitet jetzt die Band mit guten alten Bekannten wie Werner Kayser (Gitarre) und Adolf Schäuble (Klarinette und Gesang). Dazu gestoßen sind neu Schlagzeuger Hermann Schloz und Dieter Steiniger. Der Trompeter musste allerdings am Sonntag ersetzt werden durch Norbert Ackermann, weil er eine Ecke weiter auf dem Chesterplatz mit seiner Urband, den Sugar Foot Stompers, aufspielte.

„In wenigen Sekunden legen wir los, schnallen Sie sich schon mal an“, hatte deren Bandleader Heiner Krause die Gäste dort vorgewarnt. Für die „älteren Herrschaften“ auf der Bühne wurden flugs noch Bierbänke aufgestellt. Nicht, dass sie müde waren. Im Gegenteil: Frisch motiviert kehrten die Zuckerfüßler vor ein paar Wochen von einer Reise nach New Orleans zurück. Der auf ihren T-Shirts angekündigte „Voodoo Jazz“ erwies sich als quicklebendig. Eine Mischung von flotten Dixieland-Titeln und ruhigeren traditionellen New Orleans Jazz-Nummern boten die Jailhouse Jazzmen vom Bodensee am Hebelpark. Auf den Bänken unter dem Grün der Bäume konnten die älteren Besucher die swingenden Klänge genießen. Warum die Hot Six so heißen, obwohl sieben Mann auf der Bühne beim Rewe-Markt aufspielten, konnten die Freiburger zwar nicht aufklären, aber sie freuten sich über den schönen Sound an diesem Ort und stimmten Klassiker von Duke Ellington oder Louis Armstrong an. Mit dem Big Sound Orchestra gab sich auf dem Alten Marktplatz am Sonntag traditionell eine echte Bigband die Ehre.

Für Lörrach International und die Delegationen aus den Partnerstädten bot das Frühlingsfest erneut eine gute Gelegenheit, sich zu präsentieren und auszutauschen.

Einen zusätzlichen, nicht von Pro Lörrach arrangierten Farbtupfer brachte am Samstag Mittag eine Fursuiter-Gruppe in pelzigen Tierkostümen auf die Festmeile. Die Furries, wie sie sich nennen, mischten sich unter die Leute, trieben allerlei Schabernack, umarmten Kinder, wenn diese darum baten, und waren ein beliebtes Motiv für Selfies. So ein Pro Lörrach-Fest nutzen sie nach eigenen Angaben immer wieder gerne, um sich zu zeigen.

Die Stimmung im Einzelhandel war ebenso gut wie auf den Plätzen draußen. Lörrach brummte, auch in den Geschäften. Dank des Aufwands von Peter Vogl und Sportmüller, die einen Wagen von Radio Regenbogen und einen Champagnertruck engagiert hatten, und auch der Stände samt Fahrrad-Teststrecke von Follow me funktionierten. „Es ist eine tolle Erfahrung, wenn bei unserem Fest Leben in der Grabenstraße ist“, stellte der Pro Lörrach-Vorsitzende Hans-Werner Breuer fest. Neben der erfolgreichen Automeile wolle man im kommenden Jahr möglichst noch weitere Fahrradhändler in das Fest einbinden.

Bereits am Samstagabend zog man deshalb bei Pro Lörrach ein sehr positives Resümee. Die Geschäfte gingen gut. Oft, so erklärte Breuer, trete der Umsatz auch mit gewissem Verzögerungswert ein, nämlich wenn die Leute etwas gesehen haben, und deshalb wiederkommen. Mit seinem Engagement für die Grabenstraße habe Peter Vogl anderen Händlern eine Steilvorlage geliefert, die seine Idee aufgreifen wollen.