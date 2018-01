Lörrach Lörrach startet mit Austern und Champagner ins neue Jahr

So war’s bei... der mittäglichen Silvesterfeier auf dem Alten Marktplatz in Lörrach, zu der zahlreiche Menschen kamen.

In den meisten Städten trifft man sich um Mitternacht auf dem zentralen Platz, um ins neue Jahr zu feiern. Nicht so in Lörrach zu feiern. Nicht so in Lörrach: Hier steigt die Feier tagsüber auf dem Alten Marktplatz. Bei frühlingshaften Temperaturen strömten die Menschen zum gemeinsamen Jahresabschluss bei Sekt und Austern.